"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > paso de Agua Negra

Paso de Agua Negra: habilitado para circular entre las 7 y las 17

El Ministerio de Gobierno confirmó que el paso internacional por Ruta Nacional 150 opera con normalidad, aunque solicita precaución por trabajos de mantenimiento en la zona.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para circular en el horario de 07:00 a 17:00.

Las autoridades solicitaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y mantener la máxima precaución debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que continúa realizando tareas de mantenimiento sobre la traza.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar