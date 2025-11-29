El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para circular en el horario de 07:00 a 17:00.
San Juan 8 > San Juan > paso de Agua Negra
Paso de Agua Negra: habilitado para circular entre las 7 y las 17
El Ministerio de Gobierno confirmó que el paso internacional por Ruta Nacional 150 opera con normalidad, aunque solicita precaución por trabajos de mantenimiento en la zona.