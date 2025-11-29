Con la llegada de diciembre y el inicio de las mesas evaluadoras, los estudiantes de nivel secundario ya comenzaron a intensificar las consultas por apoyo escolar. De acuerdo a un relevamiento realizado por sanjuan8.com, las materias que más refuerzo requieren son Matemática en primer lugar, seguida por Lengua, Inglés, y en cuarto y quinto puesto Física y Química.
A rendir: matemática, lengua e inglés son las materias más reforzadas en San Juan
A días de que comiencen las semanas de exámenes, crece la demanda de clases particulares en San Juan. Los refuerzos para secundaria cuestan entre $7.000 y $9.000 la hora, según la zona y los docentes.