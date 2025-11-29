"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > matemática

A rendir: matemática, lengua e inglés son las materias más reforzadas en San Juan

A días de que comiencen las semanas de exámenes, crece la demanda de clases particulares en San Juan. Los refuerzos para secundaria cuestan entre $7.000 y $9.000 la hora, según la zona y los docentes.

Con la llegada de diciembre y el inicio de las mesas evaluadoras, los estudiantes de nivel secundario ya comenzaron a intensificar las consultas por apoyo escolar. De acuerdo a un relevamiento realizado por sanjuan8.com, las materias que más refuerzo requieren son Matemática en primer lugar, seguida por Lengua, Inglés, y en cuarto y quinto puesto Física y Química.

Los precios de las clases particulares varían según la zona y los docentes, pero se ubican entre los $7.000 y $9.000 por hora para estudiantes de secundaria.

Luciana, dueña de un instituto ubicado en Desamparados, confirmó esta tendencia y precisó que “la hora en el instituto está en $8.500 para los alumnos de secundaria y $7.000 para el refuerzo de primaria”.

Te puede interesar...

Según el cronograma del Ministerio de Educación, la primera semana de diciembre estará destinada a rendir los contenidos del segundo cuatrimestre, mientras que la segunda semana será para las materias correspondientes al primer cuatrimestre.

Temas

Te puede interesar