A rendir: matemática, lengua e inglés son las materias más reforzadas en San Juan

Los precios de las clases particulares varían según la zona y los docentes, pero se ubican entre los $7.000 y $9.000 por hora para estudiantes de secundaria.

Luciana, dueña de un instituto ubicado en Desamparados, confirmó esta tendencia y precisó que “la hora en el instituto está en $8.500 para los alumnos de secundaria y $7.000 para el refuerzo de primaria”.