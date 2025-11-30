La impactante señal que recibió Benjamín Vicuña en su cumpleaños

El mismo día en que la China Suárez y Mauro Icardi festejaron su primer año de novios mostrándose bien románticos desde las redes, Benjamín Vicuña también vivió un 29 de noviembre especial por su cumpleaños número 47.
El actor chileno fue sorprendido por un romántico posteo de su novia Anita Espasandín y además reflejó una especial señal que recibió de la naturaleza.
Al observar el cielo, el artista mostró en un emotivo video un arcoiris que se formó después de un día sábado a pura lluvia en Buenos Aires y no pudo evitar el recuerdo de su hija Blanca, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 a los 6 años.
"Imposible no creer en las señales, gracias, cielo, por tu regalo", indicó Benjamín Vicuña con suma emoción al grabar esas imágenes del cielo al atardecer con el arcoiris y musicalizado de manera muy emotiva.
Y en otra de las historias que compartió el actor en su cuenta de Instagram se puede ver a tres de sus hijos contemplando atentamente la hermosa postal que brindaba el cielo.
Cabe recordar que el actor se encuentra ahora con sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio, quienes se quedaron un tiempo más en la Argentina para poder pasar con él su cumpleaños y luego volverán a Turquía con la madre, la China Suárez.
La actriz dejó a sus hijos con el padre en la reciente visita a la Argentina donde vino desde Estambul acompañada por el futbolista Mauro Icardi y habrá que ver si alcanzarán un acuerdo en cómo organizar el tiempo de las fiestas de Navidad, fin de año y vacaciones, luego de las diferencias que mantuvieron en el último tiempo.