RedTulum prorrogó la validez de credenciales y pases para personas con discapacidad

• El Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente o vencido que habitualmente se utiliza para acceder al beneficio en las unidades de la RedTulum.

Con esta decisión se garantiza la continuidad del acceso al transporte público para las personas con discapacidad mientras se completan los procesos administrativos de renovación y regularización de credenciales.

Recomendaciones y procedimiento

1. Los titulares podrán seguir utilizando sus carnés/pases actuales en las unidades de la RedTulum hasta el 31 de marzo de 2026, sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional para conservar el beneficio durante ese período.

2. Se recuerda que la renovación o emisión de nuevos CUD y credenciales se tramita ante la Dirección de Personas con Discapacidad y las Juntas Evaluadoras provinciales. Para quienes aún no han iniciado el trámite de renovación, se sugiere hacerlo a la brevedad para evitar inconvenientes una vez finalizado el plazo de prórroga.

3. Las personas que requieran asistencia para iniciar trámites, obtener turno o consultar el estado de su credencial pueden comunicarse con:

• Dirección de Personas con Discapacidad — Ubicado en el anexo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano calle Hipólito Yrigoyen Nº 2950 este [email protected]

o con la junta descentralizada mas cercana a su domicilio

https://discapacidad.sanjuan.gob.ar/JuntasDescentralizadas

• Dirección de Coordinación RedTulum — Secretaría de Tránsito y Transporte: sitio web oficial RedTulum y redes sociales oficiales de la provincia.