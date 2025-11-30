Horror en California: 4 muertos y 10 heridos en una reunión familiar

Un tiroteo masivo ocurrido este sábado por la noche en Stockton, California, dejó un saldo de al menos cuatro personas muertas y diez heridas en el salón de banquetes donde se desarrollaba una reunión familiar, según informaron las autoridades.
El ataque se produjo poco antes de las 6:00 -hora local-, en la zona norte de la ciudad, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín. La portavoz de la Oficina, Heather Brent, confirmó que entre las víctimas heridas de bala se encontraban tanto niños como adultos, aunque las autoridades no brindaron detalles inmediatos sobre el estado de salud de quienes fueron trasladados a hospitales de la zona.
En una conferencia de prensa, Brent declaró que "los primeros indicios sugieren que este podría haber sido un incidente selectivo”. La vocera enfatizó que se trata de "una investigación muy activa y en curso, y la información sigue siendo limitada”. Según pudo saberse, El salón de banquetes donde tuvo lugar la celebración familiar comparte estacionamiento con varios negocios y la ciudad de Stockton se ubica a unos 64 kilómetros al sur de Sacramento.
El presunto atacante se dio a la fuga y continúa prófugo, según informó Brent, y las autoridades están instando al público a aportar cualquier información relevante, mientras los detectives trabajan para determinar el posible motivo. "Los investigadores están explorando todas las posibilidades”, aseguró Brent. La Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín es la encargada de liderar la investigación.
La alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, se pronunció en un comunicado en el que calificó la situación como "desgarradora y dolorosa" y pidió a la comunidad que "mantengan en sus oraciones a las víctimas, a sus seres queridos y a nuestros socorristas". Además, indicó que el gobernador de California, Gavin Newsom, ya fue notificado sobre el tiroteo y ofreció el apoyo total del estado de California para asistir a la comunidad.
La ciudad de Stockton se suma así a la creciente lista de comunidades estadounidenses afectadas por la violencia armada en espacios cotidianos. De acuerdo con el Archivo de Violencia con Armas de Fuego, en lo que va del año se han producido al menos 380 tiroteos masivos en Estados Unidos (definidos como aquellos en los que al menos cuatro personas resultan heridas de bala, sin contar al atacante).