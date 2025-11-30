Horror en California: 4 muertos y 10 heridos en una reunión familiar

image

El presunto atacante se dio a la fuga y continúa prófugo, según informó Brent, y las autoridades están instando al público a aportar cualquier información relevante, mientras los detectives trabajan para determinar el posible motivo. "Los investigadores están explorando todas las posibilidades”, aseguró Brent. La Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín es la encargada de liderar la investigación.

La alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, se pronunció en un comunicado en el que calificó la situación como "desgarradora y dolorosa” y pidió a la comunidad que "mantengan en sus oraciones a las víctimas, a sus seres queridos y a nuestros socorristas”. Además, indicó que el gobernador de California, Gavin Newsom, ya fue notificado sobre el tiroteo y ofreció el apoyo total del estado de California para asistir a la comunidad.hP8Jbg

La ciudad de Stockton se suma así a la creciente lista de comunidades estadounidenses afectadas por la violencia armada en espacios cotidianos. De acuerdo con el Archivo de Violencia con Armas de Fuego, en lo que va del año se han producido al menos 380 tiroteos masivos en Estados Unidos (definidos como aquellos en los que al menos cuatro personas resultan heridas de bala, sin contar al atacante).