Con la jura de nuevos agentes son más de 6000 los efectivos de la Policía de San Juan

Los efectivos que en esta jornada presentaron su lealtad, cumplirán funciones en toda la geografía provincial, con el fin inmediato de potenciar los operativos de prevención y demás tareas relacionadas con la protección de las personas, enmarcados en el plan estratégico de seguridad.

Estos funcionarios han sido formados en el marco de los derechos humanos, en un conocimiento amplio de las normas regulatorias de las conductas, siempre adoptando un sentido de vocación y pertenencia a la policía provincial.

Luego del saludo por parte del gobernador, secretario de Seguridad y jefe de policía a la Formación 14 de Abril, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda de Música de la Policía de San Juan.

Posteriormente, el capellán Gabriel Aciar ofreció la bendición a los presentes y el jefe de Policía tomó juramento a los nuevos diplomados.

En la apertura, Sergio Uñac agradeció la presencia de funcionarios y familiares y a los nuevos egresados por su vocación para pertenecer a la fuerza policial de la provincia.

“Hemos escuchado sobre los esfuerzos que se hacen en todo el mundo para reprimir el delito. Es por eso que quiero poner en valor que solo un estado ordenado, con una sociedad comprometida puede disponer, durante siete años consecutivos, el ingreso de personal y la inversión necesaria para que los elementos de seguridad y vehículos sean una realidad”.

“Invito a los sanjuaninos, ingresantes y familiares a poner en valor lo que los sanjuaninos logramos en San Juan. Miremos que estamos en el camino correcto, al que aún todavía le falta. En el 2015 habían 4000 agentes y hoy superan los 6000, con 300 movilidades en aquél momento y hoy con casi 900, de alta calidad”, dijo.

Otros conceptos del primer mandatarios fueron: “Los sanjuaninos dejamos atrás en San Juan delas peleas, los desencuentros y la discordia, para trabajar en las políticas de estado, para asumir las responsabilidades que le caben, cumpliéndolas para mejorar nuestra calidad de vida”.

También se dirigió a los ingresantes para reafirmar “el deseo de trabajar juntos. Admiro su formación y, sobre todo, la vocación que tuvieron para ingresar a una fuerza que es orgullo de todos los sanjuaninos y que estoy seguro, seguirá siéndolo”.

Avanzando, Uñac felicitó a los funcionarios directamente ligados a la seguridad de la provincia, a los ingresantes y familiares e hizo hincapié en “el anhelo de seguir construyendo una sociedad justa, igualitaria y equitativa, es lo que nos movilizará para continuar haciendo todos los esfuerzos necesarios para que San Juan siga siendo una de las mejores provincias del país, lo que no depende de uno, sino de 820 mil sanjuaninos”.

Para terminar, Uñac dijo que “tenemos firme nuestro compromiso de seguir trabajando por las cosas que nos faltan; a la provincia no la construye un sector en particular, la construimos entre todos, quienes tenemos funciones públicas y los que tienen privadas, quienes se comprometen con la salud, la seguridad, la educación, la cultura, el trabajo de los municipios, hasta el último minuto de gestión. Lo más importante no es lo que un dirigente dice, sino lo que hace. En San Juan lo hemos hecho, entre todos ”.

A continuación, Munisaga saludó al gobernador y al resto de los funcionarios y se dirigió a los flamantes agentes, poniendo el foco en las responsabilidades y obligaciones para los que han sido formados.

“A partir de éste momento ustedes son policías y ello implica una tarea de 24 horas. Es abnegación y sacrificio, para mantener el orden y cuidar los bienes y derechos de los ciudadanos sanjuaninos".

Más adelante, agregó que “la institución a la que pertenecen merece el reconocimiento al Gobierno de San Juan, cuyo gobernador decidió transformarla y dotarla de los recursos necesarios para proteger al efectivo policial para que preste el mejor servicio. La policía duplicó la cantidad de recursos y también de policías, que hoy superan los 6000 agentes, hecho histórico logrado a partir de una decisión política de fortalecer el servicio de seguridad para los sanjuaninos. Hay un gobierno que eligió cuidar a los agentes policiales y a la comunidad sanjuanina”.

Para concluir, el secretario enumeró los vehículos y el resto de los elementos entregados en el acto a la Policía de San Juan.

Por su parte, Martínez hizo una descripción de la estructura operativa de la fuerza a lo largo de los años, con la creación, desde el año 2016 a la actualidad de 24 secciones, 31 divisiones, 20 unidades operativas, 6 destacamentos, 2 comisarías, 7 departamentales y 9 direcciones, pasando por la obra de infraestructura en las distintas dependencias ininterrumpidamente y destacó la preocupación de la fuerza por el funcionario policial.

Continuando, el jefe de Policía agregó que ingresaron recientemente un total de 400 oficiales y 2614 agentes, con los ascensos correspondientes.

“Hoy día reafirmamos que ser policía es una vocación de servicio, en un marco de estado de Derecho, es un compromiso con el bien común, con el desarrollo de nuestra provincia, con el bienestar de la sociedad y sobre todo, con la existencia misma del estado sanjuanino, en el contexto regional, nacional y el mundo globalizado. Es un pacto con la democracia”.

La autoridad policial cerró su discurso haciendo mención de la tarea de la repartición. “La Policía de San Juan cuenta con un plan estratégico de seguridad, que, en armonía con los lineamientos de nuestra conducción política, nos permite sostener resultados eficientes en la construcción colectiva de la seguridad comunitaria, dentro de un modelo de provincia donde sus ciudadanos son el centro de todas las políticas públicas”, expresó.

Se despidió reafirmando el trabajo en la prevención y la modernización de la fuerza.

Además de los mencionados, se encontraban el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández; subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, Ignacio Coronado; autoridades del área de Seguridad; director de la Escuela de Seguridad, Angel Martín; subjefe de la Policía de San Juan, Roberto Gómez y demás autoridades de las distintas áreas de Gobierno.

Más equipamiento para la fuerza policial de la provincia

En el marco de la política de Estado de mejoramiento permanente en el servicio de seguridad para la ciudadanía sanjuanina, el gobierno entregó vehículos a la policía provincial: 40 patrulleros, entre ellos automóviles de las marcas Toyota Corolla, Etios, Prius; 3 camionetas autobombas para la acción rápida y tarea específica del personal de Bomberos, para uso forestal, marca Toyota Hilux 4x4; 13 motos patrulleros de distintas cilindradas; entre las que se destacan las marcas Honda tornado xr 250 cilindradas; 10 camionetas Nissan Frontier 4x4 motor 4 cilindros, caja manual de 6 velocidades.

Además, se dotó a la fuerza de 2 torres de monitoreo urbano móvil, con sistema de blindaje antidisturbios y vídeo vigilancia de alta definición, visión nocturna y alcance de 360 grados, con un área de más de 600 metros de distancia; 2 módulos habitacionales portátiles, destinados a casillas de seguridad, provistos de aislamientos, baño, iluminación y balizas; 28 bicicletas marca Fósil rodado 29 cuadro aluminio, frenos a disco.

Otros elementos con que contará a partir de hoy la policía local son computadoras, destinadas al nuevo sistema implementado; 100 chalecos antibala; 500 armas Bersa 9mm y 50 escopetas.

También la repartición de Bomberos de la Policía de San Juan recibió 50 trajes estructurales para su personal y 50 equipos de respiración autónomos compuestos por sistemas de comunicación de alarma baja presión.