Final vibrante: Argentina enfrenta a Italia y lo podés seguir en vivo

Para los hinchas que quieran seguir el partido en vivo, habrá múltiples opciones. La transmisión principal estará a cargo de DeporTV, disponible en la Televisión Digital Abierta (canal 24.1), Cablevisión/Flow (canal 100) y DirecTV (656 y 1656 en HD). Además, el encuentro podrá verse de manera online a través del canal oficial de YouTube de DeporTV.

En San Juan, la cobertura tendrá un condimento especial con la retransmisión de “2M al Mundo”, que llevará el partido en vivo con relatos de Enzo Muñoz y comentarios de Juan Carlos Muñoz. La transmisión se podrá seguir por Radio La Red, en FM 103.5, y también a través de la señal 31.2 de la TDA.

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Con todo listo, Argentina buscará cerrar el torneo con una nueva consagración y volver a levantar el trofeo en una final que promete intensidad, ritmo y emociones hasta el último minuto.