La Selección Argentina de hockey sobre patines afronta este domingo una nueva final internacional en la Copa de las Naciones, que se disputa en la ciudad suiza de Montreux. Desde las 16:30 (hora argentina), el equipo dirigido por José Luis “Negro” Páez se mide ante Italia en un duelo de alto voltaje, con el título en juego y una cuenta pendiente por saldar.
Final vibrante: Argentina enfrenta a Italia y lo podés seguir en vivo
Argentina enfrenta al conjunto Italiano en la final de la Copa de las Naciones y el partido se puede seguir en vivo atravéz de Radio La Red con señal en 31.2 de la TDA y también por YouTube.