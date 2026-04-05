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Final vibrante: Argentina enfrenta a Italia y lo podés seguir en vivo

Argentina enfrenta al conjunto Italiano en la final de la Copa de las Naciones y el partido se puede seguir en vivo atravéz de Radio La Red con señal en 31.2 de la TDA y también por YouTube.

La Selección Argentina de hockey sobre patines afronta este domingo una nueva final internacional en la Copa de las Naciones, que se disputa en la ciudad suiza de Montreux. Desde las 16:30 (hora argentina), el equipo dirigido por José Luis “Negro” Páez se mide ante Italia en un duelo de alto voltaje, con el título en juego y una cuenta pendiente por saldar.

El encuentro tiene un condimento especial: la posibilidad de revancha. En la fase de grupos, la Albiceleste cayó ante el conjunto italiano por 5 a 2, por lo que esta final aparece como una oportunidad inmediata para revertir esa imagen y consagrarse.

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Argentina llega a esta instancia tras superar a Portugal en semifinales, mientras que Italia hizo lo propio ante España, configurando un cruce entre dos potencias del hockey sobre patines mundial.

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Para los hinchas que quieran seguir el partido en vivo, habrá múltiples opciones. La transmisión principal estará a cargo de DeporTV, disponible en la Televisión Digital Abierta (canal 24.1), Cablevisión/Flow (canal 100) y DirecTV (656 y 1656 en HD). Además, el encuentro podrá verse de manera online a través del canal oficial de YouTube de DeporTV.

En San Juan, la cobertura tendrá un condimento especial con la retransmisión de “2M al Mundo”, que llevará el partido en vivo con relatos de Enzo Muñoz y comentarios de Juan Carlos Muñoz. La transmisión se podrá seguir por Radio La Red, en FM 103.5, y también a través de la señal 31.2 de la TDA.

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Con todo listo, Argentina buscará cerrar el torneo con una nueva consagración y volver a levantar el trofeo en una final que promete intensidad, ritmo y emociones hasta el último minuto.

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