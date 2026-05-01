Dolor en la UNSJ por la muerte del ingeniero Oscar Mario Fernández

Desde la Facultad de Ingeniería expresaron su dolor ante la pérdida de quien fuera no solo una autoridad destacada, sino también un referente comprometido con el crecimiento y la defensa de la universidad pública. Fernández desarrolló toda su carrera en esta casa de estudios: fue estudiante, egresado, docente e investigador, además de desempeñarse como subjefe de la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, vicedecano y decano.

Su labor y vocación lo convirtieron en una figura muy respetada dentro de la comunidad educativa, donde se destacó tanto por su capacidad profesional como por su calidad humana.