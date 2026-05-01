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Dolor en la UNSJ por la muerte del ingeniero Oscar Mario Fernández

A través de las redes sociales, la casa de altos estudios anunció el fallecimiento de Oscar Mario Fernández, quien fue decando, vicedecano y docente de la Facultado de Ingeniería.

La comunidad universitaria expresó su profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del Esp. Ing. Oscar Mario Fernández, exdecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quien dejó una huella imborrable a lo largo de su extensa trayectoria académica e institucional.

Desde la Facultad de Ingeniería expresaron su dolor ante la pérdida de quien fuera no solo una autoridad destacada, sino también un referente comprometido con el crecimiento y la defensa de la universidad pública. Fernández desarrolló toda su carrera en esta casa de estudios: fue estudiante, egresado, docente e investigador, además de desempeñarse como subjefe de la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, vicedecano y decano.

Su labor y vocación lo convirtieron en una figura muy respetada dentro de la comunidad educativa, donde se destacó tanto por su capacidad profesional como por su calidad humana.

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Las autoridades de la institución manifestaron sus condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad universitaria, que hoy despide con profundo dolor a un miembro muy querido y valioso.

El velatorio se llevará a cabo este viernes 1 de mayo, de 8 a 16 horas, en la Cochería San José, ubicada en calle Salta 434 sur, en la ciudad de San Juan.

Desde sanjuan8.com y Canal 8 acompañamos en este difícil momento a Mario Fernández (hijo), quien se desempeña como parte del staff de este medio, haciéndole llegar nuestras condolencias y un sentido abrazo a él y a toda su familia.

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