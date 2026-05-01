La comunidad universitaria expresó su profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del Esp. Ing. Oscar Mario Fernández, exdecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quien dejó una huella imborrable a lo largo de su extensa trayectoria académica e institucional.
Dolor en la UNSJ por la muerte del ingeniero Oscar Mario Fernández
A través de las redes sociales, la casa de altos estudios anunció el fallecimiento de Oscar Mario Fernández, quien fue decando, vicedecano y docente de la Facultado de Ingeniería.