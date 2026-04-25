Cómo será la ampliación, nuevos servicios y mejoras en La Rotonda

El proyecto incluye además la optimización de consultorios, salas de espera y espacios de atención, con el objetivo de hacer más eficientes los circuitos internos y reducir tiempos de espera. A esto se suma la modernización de las áreas administrativas y la jerarquización de los accesos, generando un entorno más funcional tanto para pacientes como para el personal de salud.

En el exterior, se intervendrán los espacios para lograr un predio más ordenado y accesible. Desde el punto de vista técnico, la obra contempla una renovación completa de los sistemas: nueva red cloacal, mejoras en el suministro de agua, instalación eléctrica modernizada con luminarias LED, incorporación de grupo electrógeno, red de datos y sistema contra incendios.

También se prevén mejoras en climatización, cubiertas y carpinterías, elevando significativamente los estándares de confort y seguridad del edificio.

La obra abarcará la refacción de más de 2.800 metros cuadrados y la ampliación de más de 600, y se ejecutará en cinco etapas para garantizar que el centro de salud continúe funcionando con normalidad durante todo el proceso.

Con esta intervención, “La Rotonda” no solo ampliará su infraestructura, sino que mejorará la organización del sistema de atención, permitiendo responder a una demanda creciente en uno de los departamentos más poblados de la provincia y fortaleciendo la red de salud pública.