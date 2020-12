Cómo sacar el permiso de ingreso a la Difunta Correa

En el primer apartado, el visitante elegirá Caucete- Difunta Correa, detallará fecha de visita y localidad de destino.

En el segundo campo, hay dos opciones en lo que refiere al tipo de Vehículo: Vehículo particular e Ingreso no vehicular. Así, para la primera modalidad habrá que asignar la patente del auto en el ítem Dominio, mientras que los que no lleguen en ese tipo de movilidad completarán con peatón, jinete o ciclista.

Los datos del conductor y de los acompañantes deben estar completos. Cabe resaltar que hay un cupo de seis acompañantes por permiso. De esa manera, la página no permitirá generar permisos cuando el cupo del día esté completo.

El permiso generado en permisoturismointerno.sanjuan.gob.ar es solo para particulares, ya que las agencias de viajes y servicios contratados, deben gestionarlo por medio de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

En lo que refiere al ingreso de turistas nacionales, tendrán que acreditar residencia presentando su Certificado de Verano previamente obtenido para entrar a la provincia.

En este sentido, todas las áreas del paraje están habilitadas al 40 % de su capacidad, donde el control de acceso es estricto y es obligatorio el uso de tapabocas, mantener la distancia social y utilizar alcohol en gel.

Cabe recordar que el horario es de 12 a 00 hs todos los días.