Cómo operan los acosadores que contactan a menores por redes y juegos online

Las investigaciones judiciales muestran que el grooming suele seguir un patrón similar. En la mayoría de los casos, la persona adulta que está detrás del contacto se hace pasar por un menor de edad para generar confianza con la víctima.

Antes del primer acercamiento, los acosadores suelen realizar una búsqueda previa en redes sociales para obtener información sobre el niño o adolescente. A partir de esos datos comienzan a entablar conversaciones que, en un primer momento, parecen amistosas.

Con el paso del tiempo, esa relación virtual se vuelve más cercana y el agresor comienza a introducir lentamente conversaciones de contenido sexual o a enviar imágenes.

“Esta persona mayor de edad se hace pasar por un menor, primero investiga los perfiles y la información que el chico comparte en internet. Luego entabla una relación de confianza y recién después comienza a pedir material”, explicó Martín.

En muchos casos utilizan fotografías tomadas de internet o incluso generadas con inteligencia artificial para sostener la identidad falsa que utilizan en la conversación. Una vez que logran generar confianza, comienzan a pedir imágenes íntimas, videos o llamadas en vivo. El momento más delicado se produce cuando el menor advierte el riesgo y trata de cortar la comunicación.

En esa etapa, el acosador suele recurrir a amenazas o chantajes. “Cuando el menor quiere cortar el contacto, quien está del otro lado empieza con un chantaje o una extorsión. Amenaza con publicar las fotos o enviarlas al colegio o a la familia”, detalló el fiscal.

Las edades más vulnerables

De acuerdo con los registros de la Fiscalía, las víctimas pueden ser tanto niñas como varones. Sin embargo, hay un rango etario que aparece con mayor frecuencia en las denuncias.

Los casos suelen comenzar a partir de los 9 o 10 años, aunque el período considerado más crítico se ubica entre los 11 y los 13 años, una etapa en la que muchos chicos comienzan a tener sus primeros teléfonos o acceso personal a redes sociales.

En ese contexto, el fiscal advirtió que muchos menores creen tener un manejo seguro del mundo digital. “Ellos creen que se la saben todas en internet, pero en realidad muchas veces no tienen las herramientas para detectar estas situaciones”, explicó.

Las plataformas más utilizadas para iniciar el contacto suelen ser redes sociales o videojuegos online, donde los menores interactúan con personas que no conocen en la vida real. Entre las más mencionadas en las investigaciones aparecen TikTok, Roblox y otros espacios digitales donde los usuarios pueden comunicarse mediante chat o mensajes privados.

“Hoy todos los chicos tienen acceso a dispositivos, a juegos en línea, y por ahí estos acosadores utilizan esas plataformas para contactarlos”, indicó Martín.

La estrategia de prevención: hablar del tema

Ante el crecimiento de los casos, desde la Fiscalía buscan reforzar las acciones de prevención, especialmente en el ámbito educativo. Durante el año pasado se realizaron charlas piloto en escuelas de la provincia para explicar cómo funciona el grooming y cómo identificar señales de alerta.

En una de esas experiencias participaron alrededor de 250 estudiantes, y tras esos encuentros surgieron tres denuncias vinculadas a situaciones detectadas por los propios alumnos. Para el fiscal, esto demuestra que hablar del tema puede ayudar a prevenir nuevos casos.

“Si los chicos conocen cómo funciona este delito, tienen herramientas para cortar un contacto que les genere sospechas”, señaló.

Capacitación para investigar delitos digitales

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal prepara una capacitación especializada en investigación de delitos vinculados a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil. La formación será dictada por un especialista internacional y permitirá que los fiscales locales puedan realizar investigaciones autónomas sin depender exclusivamente de reportes externos.

Este tipo de herramientas solo está disponible en un número reducido de fiscalías en el mundo, por lo que el objetivo es fortalecer la capacidad investigativa a nivel regional.

La capacitación se realizará con un grupo reducido de fiscales y se prevé invitar también a representantes del Ministerio Público de San Luis y Mendoza, con la intención de generar un trabajo conjunto frente a este tipo de delitos digitales.