Liberaron a la falsa fisioterapeuta del Rawson: la causa pasó a otra fiscalía

La mujer acusada de hacerse pasar por fisioterapeuta en el Hospital Rawson quedó en libertad luego de que el sistema de Flagrancia se declarara incompetente en la causa. La investigación continuará ahora en la UFI Genérica.

El caso de Mariana Vega, la mujer acusada de hacerse pasar por fisioterapeuta en el Hospital Guillermo Rawson, tuvo novedades en las últimas horas. La implicada recuperó la libertad luego de que el sistema de Flagrancia se declarara incompetente para continuar con la investigación.

La mujer había sido detenida el jueves pasado cerca del mediodía dentro del hospital, tras una discusión con un profesional de la salud que detectó que no contaba con título habilitante ni trabajaba en el lugar.

Inicialmente, Vega quedó detenida bajo el presunto delito de usurpación de título, previsto en el artículo 247 del Código Penal, y fue alojada en los calabozos de la Comisaría 5ª, a la espera de la audiencia correspondiente.

Sin embargo, este lunes el sistema de Flagrancia resolvió declararse incompetente para seguir interviniendo en el caso. Como consecuencia de esa decisión judicial, la mujer recuperó la libertad y la investigación pasó a manos de la UFI Genérica.

A partir de ahora, el expediente será llevado adelante por el fiscal Ignacio Achem junto con la ayudante fiscal Belén Sánchez, quienes deberán avanzar con la investigación y definir los pasos procesales a seguir. Por ese motivo, la audiencia formal en la que se analizará la situación de Vega quedó pendiente y se realizará en los próximos días, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

Cómo se descubrió la situación

El episodio que derivó en su detención ocurrió dentro del Hospital Rawson, cuando un fisioterapeuta del establecimiento comenzó a sospechar de la mujer y terminó confrontándola. Tras la discusión, se constató que Vega no era una profesional matriculada y que tampoco formaba parte del personal del hospital.

Además, posteriormente se confirmó que no figura registrada en el Colegio de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de San Juan, lo que reforzó las sospechas sobre el ejercicio irregular de la profesión. La mujer fue detenida en ese momento dentro del propio hospital y trasladada posteriormente a sede policial, donde permaneció varios días privada de la libertad mientras se esperaba la realización de la audiencia en Flagrancia.

Con el cambio de fiscalía, la causa continuará ahora bajo investigación para determinar las responsabilidades y definir si corresponde avanzar con una imputación formal por usurpación de título.

