Liberaron a la falsa fisioterapeuta del Rawson: la causa pasó a otra fiscalía

Sin embargo, este lunes el sistema de Flagrancia resolvió declararse incompetente para seguir interviniendo en el caso. Como consecuencia de esa decisión judicial, la mujer recuperó la libertad y la investigación pasó a manos de la UFI Genérica.

A partir de ahora, el expediente será llevado adelante por el fiscal Ignacio Achem junto con la ayudante fiscal Belén Sánchez, quienes deberán avanzar con la investigación y definir los pasos procesales a seguir. Por ese motivo, la audiencia formal en la que se analizará la situación de Vega quedó pendiente y se realizará en los próximos días, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

Cómo se descubrió la situación

El episodio que derivó en su detención ocurrió dentro del Hospital Rawson, cuando un fisioterapeuta del establecimiento comenzó a sospechar de la mujer y terminó confrontándola. Tras la discusión, se constató que Vega no era una profesional matriculada y que tampoco formaba parte del personal del hospital.

Además, posteriormente se confirmó que no figura registrada en el Colegio de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de San Juan, lo que reforzó las sospechas sobre el ejercicio irregular de la profesión. La mujer fue detenida en ese momento dentro del propio hospital y trasladada posteriormente a sede policial, donde permaneció varios días privada de la libertad mientras se esperaba la realización de la audiencia en Flagrancia.

Con el cambio de fiscalía, la causa continuará ahora bajo investigación para determinar las responsabilidades y definir si corresponde avanzar con una imputación formal por usurpación de título.