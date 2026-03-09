Piden suspender las causas de José López por un "evidente cuadro de incapacidad mental"

image

En sus últimas apariciones, como en el juicio por la causa "Sueños Compartidos", se lo vio estático, con los ojos fijos y sin reacción aparente ante lo que sucedía a su alrededor. "No hay forma de entablar comunicación con él", señaló la abogada ante los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, explicando que resulta imposible discutir con su cliente la evolución del debate o preparar su declaración indagatoria.

Si los peritos psiquiátricos confirman que López no es apto para enfrentar el juicio, se produciría un efecto dominó en las tres grandes causas que lo tienen hoy en el banquillo: la primera de ellas es el Cuaderno de las Coimas, donde está acusado de ser un organizador clave en la recaudación de sobornos de la obra pública. Por otro lado el Caso Skanska, el emblemático proceso conocido por el cobro de retornos.

Y finalmente, el caso conocido como “sueños compartidos”. La investigación por el fraude en la construcción de viviendas sociales de Madres de Plaza de Mayo.

Cabe recordar que en la causa "Cuadernos", López fue uno de los primeros en acogerse a la figura del imputado arrepentido, brindando detalles sobre cómo funcionaba el sistema de recaudación ilegal entre el Estado y los empresarios de la construcción. Su posible salida del juicio por razones de salud no anularía sus declaraciones previas, pero sí suspendería el proceso a su respecto hasta que, eventualmente, recupere sus facultades.

El futuro de su condena

La decisión de los jueces no solo afectará los juicios actuales, sino que también obligará a la Justicia de Ejecución Penal a revisar dónde y cómo debe cumplir su condena actual. Si se determina una incapacidad mental irreversible, el cumplimiento de la pena en una cárcel común podría ser cuestionado, abriendo la puerta a un tratamiento en establecimientos de salud especializados o bajo regímenes de detención diferenciados.

Por ahora, la fiscal Fabiana León mantiene su oposición a la exclusión, mientras el tribunal aguarda los resultados de los nuevos estudios periciales.