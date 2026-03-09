La venta de autos 0 km cayó casi 37% en febrero y alcanzó las 42.000 unidades
Los patentamientos evidenciaron una merma del 36,8% respecto de enero, y una baja interanual del 5,7%. El acumulado del primer bimestre mostró una retracción del 4,9% respecto de igual período del 2025. Qué modelos lideraron.
La venta de autos 0km alcanzó las 42.026 unidades en febrero en Argentina, según los datos difundidos por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). El resultado marcó una caída del 36,8% respecto de enero y una baja interanual del 5,7% frente al mismo mes de 2025.
El informe fue difundido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que comenzó a utilizar los registros de la DNRPA en lugar del sistema SIOMAA para elaborar las estadísticas del mercado. Con estos números, el acumulado del primer bimestre muestra una retracción cercana al 4,9% respecto del mismo período del año pasado.
En el ranking de marcas hubo un marcado liderazgo de Volkswagen, queencabezó el mercado con 5.898 patentamientos y una participación del 14,9%. En el podio se ubicaron Fiat con 5.127 unidades y Toyota con 4.991; mientras que Ford, Peugeot, Chevrolet, Renault , Citroen, Nissan y Jeep completaron el "top 10" de la lista.
En cuanto a los modelos, la Toyota Hilux volvió a ser el vehículo más patentado del mes con 2.212 unidades. Detrás se ubicaron el Fiat Cronos con 2.026 ventas; y el Peugeot 208,con 1.915.
El listado de los modelos más vendidos se completó con el Ford Territory, la pick-up Ford Ranger, el Volkswagen Tera, la Volkswagen Amarok y el Volkswagen Polo. También se destacaron el Chevrolet Tracker y el Peugeot 2008, mientras que el Renault Kangoo mantuvo un desempeño estable entre los utilitarios producidos en el país.
Dentro de ese último ranking, de los 20 modelos destacados, hubo cinco modelos de Volkswagen, con tres dentro de los 10 más vendidos. Por cantidad de patentamientos, la marca alemana figuró con el Tera en el sexto puesto, la Amarok en el séptimo, el Polo en el octavo, el Taos en el decimocuarto y el T-Croos en el decimoctavo lugar.
Además, en el desglose por segmentos, los autos particulares y los vehículos comerciales livianos totalizaron 39.498 unidades, mientras que los vehículos pesados registraron un leve crecimiento del 2,1%.