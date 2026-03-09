La venta de autos 0 km cayó casi 37% en febrero y alcanzó las 42.000 unidades

image

En el ranking de marcas hubo un marcado liderazgo de Volkswagen, que encabezó el mercado con 5.898 patentamientos y una participación del 14,9%. En el podio se ubicaron Fiat con 5.127 unidades y Toyota con 4.991; mientras que Ford, Peugeot, Chevrolet, Renault , Citroen, Nissan y Jeep completaron el "top 10" de la lista.

En cuanto a los modelos, la Toyota Hilux volvió a ser el vehículo más patentado del mes con 2.212 unidades. Detrás se ubicaron el Fiat Cronos con 2.026 ventas; y el Peugeot 208, con 1.915.

El listado de los modelos más vendidos se completó con el Ford Territory, la pick-up Ford Ranger, el Volkswagen Tera, la Volkswagen Amarok y el Volkswagen Polo. También se destacaron el Chevrolet Tracker y el Peugeot 2008, mientras que el Renault Kangoo mantuvo un desempeño estable entre los utilitarios producidos en el país.

image

Dentro de ese último ranking, de los 20 modelos destacados, hubo cinco modelos de Volkswagen, con tres dentro de los 10 más vendidos. Por cantidad de patentamientos, la marca alemana figuró con el Tera en el sexto puesto, la Amarok en el séptimo, el Polo en el octavo, el Taos en el decimocuarto y el T-Croos en el decimoctavo lugar.

Además, en el desglose por segmentos, los autos particulares y los vehículos comerciales livianos totalizaron 39.498 unidades, mientras que los vehículos pesados registraron un leve crecimiento del 2,1%.