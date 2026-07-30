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Las fotos de la llegada de Rosalía a la Argentina en medio de un fuerte operativo de seguridad

La cantante aterrizó en Buenos Aires luego de la polémica que se generó por haber compartido un TikTok de Mia Khalifa celebrando el triunfo de España y cuestionando a la Argentina.

Rosalía llegó a la Argentina este miércoles por la madrugada, en un vuelo privado procedente de Chile. La cantante española aterrizó junto a Loli Bahía, su novia modelo que la acompaña en su gira de presentación de su disco Lux. Por el momento, se conocieron fotos de su llegada en las que aparece con una mirada seria ante la cámara.

Cabe recordar que en los últimos días Rosalía quedó en medio de una polémica por haber compartido en su perfil de TikTok un video de Mía Khalifa que celebraba el triunfo de España en el Mundial 2026 y cuestionaba a la Argentina.

Por esa razón, la artista eliminó el repost de su perfil y salió a pedir disculpas públicas en sus perfiles oficiales. “Solo tengo amor por Argentina”, escribió en una historia de Instagram, acompañando la frase con un corazón.

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Ahora, se prepara para los recitales que tiene programados en el Arena de Buenos Aires.

La española se presentará este sábado 1 de agosto en el microestadio de Villa Crespo y repetirá el 2, 4, y 6, con entradas completamente agotadas.

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