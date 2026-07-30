Rosalía llegó a la Argentina este miércoles por la madrugada, en un vuelo privado procedente de Chile. La cantante española aterrizó junto a Loli Bahía, su novia modelo que la acompaña en su gira de presentación de su disco Lux. Por el momento, se conocieron fotos de su llegada en las que aparece con una mirada seria ante la cámara.
Las fotos de la llegada de Rosalía a la Argentina en medio de un fuerte operativo de seguridad
La cantante aterrizó en Buenos Aires luego de la polémica que se generó por haber compartido un TikTok de Mia Khalifa celebrando el triunfo de España y cuestionando a la Argentina.