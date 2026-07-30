Las fotos de la llegada de Rosalía a la Argentina en medio de un fuerte operativo de seguridad

Cabe recordar que en los últimos días Rosalía quedó en medio de una polémica por haber compartido en su perfil de TikTok un video de Mía Khalifa que celebraba el triunfo de España en el Mundial 2026 y cuestionaba a la Argentina.

Por esa razón, la artista eliminó el repost de su perfil y salió a pedir disculpas públicas en sus perfiles oficiales. “Solo tengo amor por Argentina”, escribió en una historia de Instagram, acompañando la frase con un corazón.