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Suspendieron la caravana del TC y el sorteo será a puertas cerradas

El Desafío de las Estrellas del TC cambió parte de su programación por la tragedia ocurrida en Valle Fértil. El viernes no habrá caravana y el sorteo será sin público en el Cantoni.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte informó que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la provincia, se ha dispuesto la suspensión de las actividades programadas en el marco del Desafío de las Estrellas, previstas para la jornada del viernes 31 de julio.

En este sentido, quedaron suspendidas la caravana de los autos de TC y TN por las calles de la Ciudad de San Juan y el show musical previsto como parte de las actividades promocionales del evento.

Asimismo, se informa que el sorteo del Desafío de las Estrellas, mediante el cual se definirá la grilla de largada para la carrera final del domingo en el Circuito San Juan Villicum, se realizará a las 21:00 horas en el Estadio Aldo Cantoni, a puertas cerradas y será transmitido en vivo por televisión, sin presencia de público.

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