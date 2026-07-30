El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte informó que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la provincia, se ha dispuesto la suspensión de las actividades programadas en el marco del Desafío de las Estrellas, previstas para la jornada del viernes 31 de julio.
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Suspendieron la caravana del TC y el sorteo será a puertas cerradas
El Desafío de las Estrellas del TC cambió parte de su programación por la tragedia ocurrida en Valle Fértil. El viernes no habrá caravana y el sorteo será sin público en el Cantoni.