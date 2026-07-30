Suspendieron la caravana del TC y el sorteo será a puertas cerradas

En este sentido, quedaron suspendidas la caravana de los autos de TC y TN por las calles de la Ciudad de San Juan y el show musical previsto como parte de las actividades promocionales del evento.

Asimismo, se informa que el sorteo del Desafío de las Estrellas, mediante el cual se definirá la grilla de largada para la carrera final del domingo en el Circuito San Juan Villicum, se realizará a las 21:00 horas en el Estadio Aldo Cantoni, a puertas cerradas y será transmitido en vivo por televisión, sin presencia de público.