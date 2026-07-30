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Homenaje a las víctimas de Valle Fértil: proyecto conjunto en el Congreso

La iniciativa, anunciada por la legisladora Nancy Picón, busca rendir tributo a los siete fallecidos en la tragedia aérea y será tratada en la próxima sesión.

En un gesto de unidad institucional frente al dolor que conmueve a la provincia, la representación sanjuanina en la Cámara de Diputados de la Nación resolvió actuar de manera conjunta. La diputada nacional Nancy Picón anunció este jueves que los seis legisladores que representan a San Juan presentarán un proyecto de ley para homenajear a las siete víctimas del fatal accidente en Valle Fértil.

"Los seis diputados nacionales hemos querido de manera conjunta expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de quienes han estado al servicio de nuestra provincia, y poder rendirles un homenaje a quienes, con compromiso y vocación de servicio, han trabajado cada día por la seguridad de los sanjuaninos", señaló la legisladora.

Asimismo, Picón remarcó el acompañamiento a los seres queridos de las víctimas en este duro momento: "Queremos enviar un mensaje y un abrazo cálido a las familias, a sus compañeros de trabajo y a sus amigos con mucho respeto, entendiendo el dolor que están atravesando. De esta manera hemos querido hacerlo de manera conjunta todos los diputados, entendiendo que hoy el dolor atraviesa a todos los sanjuaninos".

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El proyecto de homenaje será ingresado formalmente para su tratamiento en la próxima sesión de la Cámara baja nacional.

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