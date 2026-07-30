En un gesto de unidad institucional frente al dolor que conmueve a la provincia, la representación sanjuanina en la Cámara de Diputados de la Nación resolvió actuar de manera conjunta. La diputada nacional Nancy Picón anunció este jueves que los seis legisladores que representan a San Juan presentarán un proyecto de ley para homenajear a las siete víctimas del fatal accidente en Valle Fértil.
Homenaje a las víctimas de Valle Fértil: proyecto conjunto en el Congreso
La iniciativa, anunciada por la legisladora Nancy Picón, busca rendir tributo a los siete fallecidos en la tragedia aérea y será tratada en la próxima sesión.