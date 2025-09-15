Comenzaron las entrevistas para ocupar el cargo más alto del Ministerio Público

Entre los que pasaron este lunes estuvieron la asesora letrada Graciela Roduen, el defensor oficial Marcelo Salinas, la jueza penal Celia Maldonado, el fiscal de la UFI Cavig Leonardo Arancibia, el abogado Nasser Uzair, el ex juez del extinto Tercer Juzgado Correccional Javier Cámpora, la titular de la Unidad Fiscal Única del Sistema Mixto Yanina Galante, el abogado penalista Fernando Castro y el abogado Marcelo Saffe, entre otros.

En total, 16 de los inscriptos expusieron este lunes sus antecedentes y visión del cargo ante el Consejo, que continuará el martes con la segunda parte de entrevistas.

Son 33 los postulantes que siguen en carrera: Juan Javier Cámpora, Claudia Yanina Galante, Mohamed Nasser Uzair, Fernando Roberto Castro, Marcelo Luis Saffe Spesia, Leonardo Raúl Arancibia, Marcelo Adrián Salinas Weber, Celia Leonor Maldonado de Álvarez, Guillermo Francisco Baigorri, Graciela Beatriz Roduen Dávila, Horacio Rafael Rodríguez del Cid, Francisco Bruno Micheltorena Ponzo, Adriana Verónica Tettamanti, Ricardo Esteban Moine, Benedicto Walter Correa Patiño, Claudia Alejandra Salica López, Matías Senatore, Leticia Ferron, Maximiliano Blejman, Gustavo Daniel López, Fernando Luis Rahme Quattropani, Renato Darío Roca, Mariano Domínguez Ginestar, Laura Leticia Romarion, Ignacio Antonio Achem, Daniel Mario Galvani, Raúl José Iglesias Galante, Virginia Andrea Branca, Ronaldo Aníbal Lozano, José Eduardo Mallea, Atilio Sebastián Yanardi, Jorge Mauricio Bacil Riveros y Gabriel Adrián Riveros.

En el listado inicial figuraban 35 nombres, pero dos de los anotados quedaron afuera: Leonardo Ariel Wehner, por no cumplir con los 10 años de trayectoria profesional exigidos, y Andrea Polizzotto, actual secretaria de Energía de la Nación, quien no podrá participar por encontrarse fuera de la provincia.

No se trata de una designación más. El Fiscal General es el máximo responsable del Ministerio Público, encargado de dirigir la política de persecución penal en la provincia y de intervenir en las causas más sensibles.

La expectativa social es alta, ya que se trata de un cargo estratégico para la confianza ciudadana en la Justicia. En ese sentido, la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer públicas las entrevistas y antecedentes de los aspirantes fue leída como un gesto hacia la transparencia institucional.

Qué sigue

Este martes será el turno de los 17 postulantes restantes. Una vez culminadas las entrevistas, el Consejo de la Magistratura definirá la terna de candidatos que luego será enviada a la Cámara de Diputados, órgano encargado de designar al nuevo Fiscal General de la Corte.

El desafío para los responsables del proceso será garantizar que la elección trascienda lo formal y se sostenga en la solidez de los postulantes, en un contexto en el que los vínculos políticos y familiares de varios de ellos ya generan debate en el ámbito social y judicial.