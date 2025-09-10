"
Fiscal General: la próxima semana entrevistarán a los inscriptos

Finalmente quedaron en carrera 34 de los 35 postulantes para ocupar el cargo de Fiscal General de San Juan.

Tras culminar el plazo de las impugnaciones y determinar la cantidad de postulantes, avanza el concurso para definir quién será el nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, luego de la muerte de Eduardo “Jimmy” Quattropani, quien ocupó el máximo cargo del Ministerio Público Fiscal durante 32 años.

Próximo Fiscal General: expertos analizaron perfil, desafíos y competencias del cargo

Luego de que se publicara el listado con los 35 inscriptos para concursar por el cargo, el Consejo de la Magistratura informó que son 34 los que finalmente seguirán en carrera. El postulante que se dejó de lado fue Leonardo Ariel Wehner, quien, según informaron fuentes calificadas, no habría cumplido con los requisitos que exige la Constitución Provincial: “Ser argentino nativo o naturalizado con diez años de ejercicio de la ciudadanía, poseer título de abogado y tener diez años de ejercicio profesional o de desempeño en la Magistratura y treinta años de edad”.

En este contexto, la próxima semana comenzarán las entrevistas a los 34 postulantes. Primeramente, los encuentros están previstos para el lunes 15 y martes 16 de septiembre, en el Sirio Libanés, donde se esperan largas jornadas. El Consejo de la Magistratura, integrado por Juan José Victoria (Corte de Justicia); Raúl Acosta y Valeria Torres (Foro de Abogados); Laura Palma (Ejecutivo); y Fernanda Paredes (Legislativo); será el encargado de tomar las entrevistas a cada uno de los 34 inscriptos.

Una vez finalizadas las entrevistas, los miembros del Consejo deberán conformar la terna, para luego ingresarla a la Cámara de Diputados. Una vez en la Legislatura, la terna ingresará a la Comisión de Justicia y Seguridad de la Legislatura, donde los diputados integrantes podían entrevistar a los tres postulantes. Luego, deberán programar cuándo será tratada sobre tablas la terna para realizar la designación final del Fiscal General.

Es importante destacar que las elecciones de medio término nacionales son el 26 de octubre y que esta designación podría darse antes o después de los comicios. Mientras tanto, Daniel Galvani continúa como Fiscal General Subrogante.

