Fiscal General: la próxima semana entrevistarán a los inscriptos

En este contexto, la próxima semana comenzarán las entrevistas a los 34 postulantes. Primeramente, los encuentros están previstos para el lunes 15 y martes 16 de septiembre, en el Sirio Libanés, donde se esperan largas jornadas. El Consejo de la Magistratura, integrado por Juan José Victoria (Corte de Justicia); Raúl Acosta y Valeria Torres (Foro de Abogados); Laura Palma (Ejecutivo); y Fernanda Paredes (Legislativo); será el encargado de tomar las entrevistas a cada uno de los 34 inscriptos.

Una vez finalizadas las entrevistas, los miembros del Consejo deberán conformar la terna, para luego ingresarla a la Cámara de Diputados. Una vez en la Legislatura, la terna ingresará a la Comisión de Justicia y Seguridad de la Legislatura, donde los diputados integrantes podían entrevistar a los tres postulantes. Luego, deberán programar cuándo será tratada sobre tablas la terna para realizar la designación final del Fiscal General.

Es importante destacar que las elecciones de medio término nacionales son el 26 de octubre y que esta designación podría darse antes o después de los comicios. Mientras tanto, Daniel Galvani continúa como Fiscal General Subrogante.