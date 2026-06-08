"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Agua Negra

Cierre preventivo del Paso Agua Negra por intensas nevadas y rocas en la calzada

Las autoridades confirmaron que el complejo fronterizo permanecerá inhabilitado durante este lunes debido a la falta de seguridad en la alta montaña.

La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, en una acción coordinada con las autoridades chilenas, confirmó que el Centro de Frontera Agua Negra se mantendrá cerrado de forma preventiva durante todo el lunes 8 de junio. La medida responde directamente a las complejas condiciones climáticas y geográficas que se registran actualmente en la zona de alta montaña.

Según informaron fuentes oficiales, el área afectada presenta una importante acumulación de nieve y constantes desprendimientos de rocas sobre las rutas de acceso. Este escenario impide garantizar los estándares mínimos de seguridad vial necesarios para el tránsito de vehículos particulares y de carga.

Respecto a la reanudación del servicio, los organismos competentes señalaron que la reapertura del complejo internacional no tiene una fecha fija. El regreso a la operatividad normal quedará estrictamente supeditado a una nueva evaluación técnica por parte del personal de Vialidad, quienes deberán verificar que existan condiciones de transitabilidad seguras antes de habilitar el paso.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar