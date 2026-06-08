La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, en una acción coordinada con las autoridades chilenas, confirmó que el Centro de Frontera Agua Negra se mantendrá cerrado de forma preventiva durante todo el lunes 8 de junio. La medida responde directamente a las complejas condiciones climáticas y geográficas que se registran actualmente en la zona de alta montaña.
Cierre preventivo del Paso Agua Negra por intensas nevadas y rocas en la calzada
Las autoridades confirmaron que el complejo fronterizo permanecerá inhabilitado durante este lunes debido a la falta de seguridad en la alta montaña.