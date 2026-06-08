Cierre preventivo del Paso Agua Negra por intensas nevadas y rocas en la calzada

Según informaron fuentes oficiales, el área afectada presenta una importante acumulación de nieve y constantes desprendimientos de rocas sobre las rutas de acceso. Este escenario impide garantizar los estándares mínimos de seguridad vial necesarios para el tránsito de vehículos particulares y de carga.

Respecto a la reanudación del servicio, los organismos competentes señalaron que la reapertura del complejo internacional no tiene una fecha fija. El regreso a la operatividad normal quedará estrictamente supeditado a una nueva evaluación técnica por parte del personal de Vialidad, quienes deberán verificar que existan condiciones de transitabilidad seguras antes de habilitar el paso.