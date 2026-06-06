Chimbas recibirá el operativo que acerca el Estado a los vecinos

En materia de salud, el operativo ofrecerá controles de signos vitales, vacunación, medicina de familia para adultos y pediatría, control de peso y talla, atención en salud mental y odontología. También se realizarán testeos de laboratorio para VIH, hepatitis y Chagas, además de acciones de prevención vinculadas al sedentarismo y la hipertensión arterial.

Asimismo, estarán presentes los programas 0800+CIDI, IPHEM e INAISA-INCUCAI, junto con un operativo de vacunación canina. Estas acciones buscan fortalecer la prevención, la promoción de la salud y el acceso a información para las familias del departamento.

Las áreas de producción, trabajo e innovación brindarán asesoramiento para pymes y emprendedores, inscripción al Registro Único de Productores Agropecuarios (RUPA), trámites de marcas y señales y acceso al programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP). También habrá atención de Defensa al Consumidor para consultas y asesoramiento sobre derechos de los usuarios.

La jornada contará además con servicios educativos, habitacionales, ambientales y deportivos. Entre las prestaciones se destacan el desbloqueo de netbooks, asesoramiento sobre becas y títulos, consultas del Instituto Provincial de la Vivienda, programas de tenencia responsable de mascotas, entrega de antiparasitarios y asistencia para clubes e instituciones deportivas.

A través de San Juan Cerca, el Gobierno de San Juan continúa acercando servicios y respuestas a los distintos departamentos de la provincia. El operativo permite realizar múltiples trámites y acceder a prestaciones esenciales en un mismo lugar, facilitando el acceso de las familias a políticas públicas de manera directa y cercana.