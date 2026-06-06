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Chimbas recibirá el operativo que acerca el Estado a los vecinos

El operativo integral San Juan Cerca se realizará el 9 de junio en la Escuela República Oriental del Uruguay.

El programa San Juan Cerca realizará un nuevo operativo integral en el departamento Chimbas, acercando trámites, asesoramiento y servicios a los vecinos de la zona. La jornada se desarrollará el 9 de junio, de 8 a 13 horas, en la Escuela República Oriental del Uruguay, con la participación de organismos provinciales y distintas áreas de gobierno.

Durante el operativo, las familias podrán acceder a gestiones vinculadas a programas sociales, discapacidad, niñez, personas mayores, género, cooperativas y políticas alimentarias. Además, se brindará asesoramiento sobre el Certificado Único de Discapacidad, programas de asistencia y registro de emprendedores, entre otros servicios.

También estarán disponibles trámites de DNI, tarjeta SUBE, licencias de conducir, regularización dominial, asesoramiento previsional y laboral. A esto se suman consultas para asociaciones civiles y clubes, servicios vinculados a Ciudadano Digital, Rentas y la Caja de Acción Social.

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En materia de salud, el operativo ofrecerá controles de signos vitales, vacunación, medicina de familia para adultos y pediatría, control de peso y talla, atención en salud mental y odontología. También se realizarán testeos de laboratorio para VIH, hepatitis y Chagas, además de acciones de prevención vinculadas al sedentarismo y la hipertensión arterial.

Asimismo, estarán presentes los programas 0800+CIDI, IPHEM e INAISA-INCUCAI, junto con un operativo de vacunación canina. Estas acciones buscan fortalecer la prevención, la promoción de la salud y el acceso a información para las familias del departamento.

Las áreas de producción, trabajo e innovación brindarán asesoramiento para pymes y emprendedores, inscripción al Registro Único de Productores Agropecuarios (RUPA), trámites de marcas y señales y acceso al programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP). También habrá atención de Defensa al Consumidor para consultas y asesoramiento sobre derechos de los usuarios.

La jornada contará además con servicios educativos, habitacionales, ambientales y deportivos. Entre las prestaciones se destacan el desbloqueo de netbooks, asesoramiento sobre becas y títulos, consultas del Instituto Provincial de la Vivienda, programas de tenencia responsable de mascotas, entrega de antiparasitarios y asistencia para clubes e instituciones deportivas.

A través de San Juan Cerca, el Gobierno de San Juan continúa acercando servicios y respuestas a los distintos departamentos de la provincia. El operativo permite realizar múltiples trámites y acceder a prestaciones esenciales en un mismo lugar, facilitando el acceso de las familias a políticas públicas de manera directa y cercana.

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