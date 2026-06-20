Chimbas: más de 25.000 personas disfrutaron la Promesa a la Bandera

Posteriormente, el momento central de la jornada se trasladó a la calle Mendoza y estuvo protagonizado por estudiantes de las escuelas y colegios del departamento, tanto de gestión pública como privada. Frente a una multitud conmovida, los niños realizaron su promesa de Lealtad a la Enseña Nacional, un compromiso tomado formalmente por la ministra de Educación de la provincia, Lic. Silvia Fuentes.

El desfile se destacó por su gran convocatoria e inclusión, reflejando el tejido social, deportivo y cultural de Chimbas.

Entre las numerosas delegaciones que caminaron sobre la calle Mendoza se encontraron: 40 establecimientos educativos, de gestión pública y privada; tres Centros de Desarrollo Infantil, centros de jubilados, academias de danza y talleres municipales de Cultura.

También participó el Equipo de Ciclismo de la Municipalidad de Chimbas, el grupo de deportes de Adultos Mayores, la delegación de Formación Deportiva Adaptada y el Club Atlético Rivera.

Al desfile se sumaron el Servicio Penitenciario Provincial, la Asociación Bomberos Voluntarios de Chimbas y héroes civiles y veteranos de guerra y agrupaciones gauchas.

En el palco oficial, la intendenta compartió el espacio con figuras políticas, institucionales y sociales de la provincia.

Entre los asistentes se encontraban el vicegobernador de San Juan y presidente nato de la Cámara de Diputados, Dr. Fabián Martín; el cónsul honorario de Chile en San Juan, Mario Schiavone Aguirre; el presbítero Víctor Hugo Gallardo; el diputado departamental Gabriel Sánchez; el intendente de 9 de Julio, Daniel Banegas: el representante legal del Colegio Andacollo y ex ministro de Educación, Felipe de los Rios, y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo.

Asimismo, participaron miembros del gabinete municipal, concejales de Chimbas, representantes de las Fuerzas de seguridad y policiales, referentes sindicales, trabajadores de prensa y miles de vecinos.

El masivo desfile no solo fue un homenaje a la Patria, sino una demostración viva de la fuerza de una comunidad que camina unida.

Con su promesa de Lealtad, los más de 500 niños de Chimbas sembraron una semilla de esperanza, recordándoles a las más de 25.000 personas presentes que el futuro de la provincia se construye sosteniendo, con orgullo y en comunidad, los valores que nos legó el general Manuel Belgrano.