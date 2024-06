Caso Bustos: la defensa probará que no incumplió las reglas de conducta

Este lunes, el juez Muñoz Carpino (Sala I), le corrió vista a la abogada defensora de Bustos, Sandra Leveque, para que haga su contestación. La defensa tiene hasta las dos primeras horas el próximo viernes para contestar y luego resolverá el magistrado.

“En mi contestación referiré que no existió ningún tipo de incumplimiento a las reglas de conducta que se le han impuesto (a Bustos). Voy a aportar pruebas”, explicó la letrada a sanjuan8.com.

En tanto que contó a este medio que “luego el juez resolverá o fijará una audiencia para que las partes expongamos. Mañana retiraré la copia de lo que presentó la fiscal porque en la vista no me acompañaron la presentación y desconozco puntualmente lo que ella aduce. Sin perjuicio, debe ser por el mensaje de texto que fue denunciado en la UFI CAVIG y que fue directamente desestimada y archivada, por entender que no existe delito”.

“Ahora lo que resta es contestar si existe o no incumplimiento de las reglas de conducta. No existe un incumplimiento por parte de Bustos y mucho menos ninguna acción que amerite la revocación de la condicionalidad de la pena”, finalizó Leveque.