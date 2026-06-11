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Las "mujeres rodanteras" que eligieron la vida nómade y hacen base en San Juan

Pertenecen a una red nacional que promueve el viaje independiente bajo el lema "viajamos solas, pero no estamos solas". Una docente sanjuanina las reunió en la provincia para compartir un almuerzo.

Por Marcela Silva

Para muchas mujeres, la jubilación o la madurez no significan el cierre de una etapa, sino el inicio de la verdadera aventura. Bajo esa premisa funciona Mujeres Rodanteras Argentinas, una próspera comunidad y red de apoyo mutuo nacida en 2021 —fundada por la marplatense Silvia Di Biase— que nuclea a viajeras independientes que recorren el país y el continente en vehículos habitables. Con una fuerte presencia de la denominada "generación silver" (mayores de 50 años), el grupo se maneja de forma autónoma: cada mujer es dueña de su rumbo, pero están interconectadas permanentemente para asistirse en viaje.

mujeres rodanteras

Recientemente, un pedazo de esta comunidad hizo base en San Juan gracias a la iniciativa de Eugenia, una docente sanjuanina de Educación Especial (en el área de capacitación laboral dependiente del Ministerio de Educación) que aún se encuentra en actividad. Eugenia, quien se sumó a la movida en enero tras asistir a un encuentro de rodanteras en Potrerillos (Mendoza) y luego a otro en El Trapiche (San Luis) en abril, localizó a dos viajeras que estaban de paso por la provincia. Fiel a la hospitalidad local, les preparó milanesas y organizó un almuerzo para compartir vivencias de la ruta.

Historias de vida sobre ruedas

Entre las viajeras que llegaron a San Juan se encuentran Gimena Pérez (45) y Alejandra Bachi (60). Alejandra viaja en una Fiat Fiorino camperizada tras haberse jubilado hace aproximadamente dos años, momento en que decidió que su hogar sería el camino.

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Por su parte, Gimena se define como nómade, vive en la ruta vendiendo sus artesanías y viaja acompañada por sus fieles compañeros: su perro y su gato. "Soy nómade y no cambio mi vida por nada", asegura con convicción. Este verano su brújula la llevó hasta Mar del Plata, sumando kilómetros a una bitácora que ya incluye rutas de todo el país y América.

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La solidaridad como motor

Viajar sola en un vehículo implica asumir desafíos mecánicos y logísticos constantes, pero ambas coinciden en que el miedo se disipa gracias a la solidaridad de la gente. "En las rutas nos pasa de todo, pero cuando tengo algún desperfecto pedimos ayuda y siempre aparece un ángel", relata Gimena. Como muestra de esa red invisible de auxilio que encuentran a su paso, recuerda la vez que se le rompió el motor y un corredor de autos se lo armó por completo para que pudiera seguir viaje.

La comunidad de Mujeres Rodanteras funciona justamente como ese sistema de cuidado colectivo. Ya sea en un motorhome de alta gama, en un utilitario adaptado o en un auto particular, el grupo de WhatsApp y las redes sociales de la organización sirven para pasarse datos de mecánicos confiables, rutas seguras o simplemente para ofrecer hospedaje y auxilio mutuo. En San Juan, el encuentro dejó en claro que, aunque decidan emprender el viaje en soledad, las rodanteras jamás vuelven a estar solas en el camino.

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