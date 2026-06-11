Para muchas mujeres, la jubilación o la madurez no significan el cierre de una etapa, sino el inicio de la verdadera aventura. Bajo esa premisa funciona Mujeres Rodanteras Argentinas, una próspera comunidad y red de apoyo mutuo nacida en 2021 —fundada por la marplatense Silvia Di Biase— que nuclea a viajeras independientes que recorren el país y el continente en vehículos habitables. Con una fuerte presencia de la denominada "generación silver" (mayores de 50 años), el grupo se maneja de forma autónoma: cada mujer es dueña de su rumbo, pero están interconectadas permanentemente para asistirse en viaje.
Las "mujeres rodanteras" que eligieron la vida nómade y hacen base en San Juan
Pertenecen a una red nacional que promueve el viaje independiente bajo el lema "viajamos solas, pero no estamos solas". Una docente sanjuanina las reunió en la provincia para compartir un almuerzo.