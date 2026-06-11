Las "mujeres rodanteras" que eligieron la vida nómade y hacen base en San Juan

Por su parte, Gimena se define como nómade, vive en la ruta vendiendo sus artesanías y viaja acompañada por sus fieles compañeros: su perro y su gato. "Soy nómade y no cambio mi vida por nada", asegura con convicción. Este verano su brújula la llevó hasta Mar del Plata, sumando kilómetros a una bitácora que ya incluye rutas de todo el país y América.

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La solidaridad como motor

Viajar sola en un vehículo implica asumir desafíos mecánicos y logísticos constantes, pero ambas coinciden en que el miedo se disipa gracias a la solidaridad de la gente. "En las rutas nos pasa de todo, pero cuando tengo algún desperfecto pedimos ayuda y siempre aparece un ángel", relata Gimena. Como muestra de esa red invisible de auxilio que encuentran a su paso, recuerda la vez que se le rompió el motor y un corredor de autos se lo armó por completo para que pudiera seguir viaje.

La comunidad de Mujeres Rodanteras funciona justamente como ese sistema de cuidado colectivo. Ya sea en un motorhome de alta gama, en un utilitario adaptado o en un auto particular, el grupo de WhatsApp y las redes sociales de la organización sirven para pasarse datos de mecánicos confiables, rutas seguras o simplemente para ofrecer hospedaje y auxilio mutuo. En San Juan, el encuentro dejó en claro que, aunque decidan emprender el viaje en soledad, las rodanteras jamás vuelven a estar solas en el camino.