"Queremos tenerlos cerca": avanzan con centro modelo para jóvenes en tratamiento

Durante una recorrida por los centros terapéuticos, Platero dialogó con familiares de jóvenes en distintas etapas de recuperación y anunció avances concretos sobre Casa Activa, el proyecto provincial destinado a casos de mayor complejidad. El funcionario afirmó que el nuevo espacio será “modelo en el país” y que comenzará a funcionar en los primeros meses del año próximo.

Platero explicó que el centro contará con un equipo multidisciplinario que trabajará de forma articulada entre distintos organismos del Estado. “Va a trabajar fuertemente con el Ministerio de Salud, a través del área de Salud Mental, para aquellos casos de mayor gravedad”, señaló.

Actualmente, varios jóvenes sanjuaninos realizan tratamientos en Buenos Aires, Córdoba y Jujuy, algo que el nuevo dispositivo busca revertir. “Queremos tenerlos en San Juan, para que puedan tener algún acercamiento con sus familiares”, subrayó.

Los complejos de Casa Activa en Chimbas y Pocito, originalmente destinados a funciones sociales, serán readecuados para recibir a adolescentes que transitan procesos de consumo problemático o provienen de contextos vulnerables. Según precisó Platero, Nación aportará 50 camas y la Provincia trabaja para ampliar la capacidad a entre 120 y 130, con el apoyo de SEDRONAR.

En el caso de la sede de Pocito, la adaptación avanza con prioridad. “Estará lista rápidamente por la necesidad que tenemos”, afirmó el ministro. La demanda creció de manera sostenida: cuando inició la gestión había 140 menores bajo resguardo; hoy son 209, muchos de ellos recién nacidos cuyos padres atraviesan consumos problemáticos o situaciones de violencia intrafamiliar.

Platero anticipó que las obras finales se encarararán a comienzos de 2026 y remarcó que el objetivo es consolidar un nuevo estándar de atención en la provincia, con acompañamiento profesional, contención familiar y oportunidades reales de desarrollo.