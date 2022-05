Capital presenta espectáculos de primer nivel: llega Pennisi

Por su parte la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, destacó que “creo firmemente que Capital ha convertido la cultura en uno de los recursos y atractivos turísticos destacados y más importantes que tiene la provincia de San Juan. Esto me parece un trabajo muy bueno que se ha venido realizando, felicitarlo intendente por esto y también a todo el equipo, al Área de Turismo que es indivisible esta alianza del Ministerio de Turismo y Cultura con Capital, porque es la manera también que tenemos de poder atender, no solamente las necesidades de un turista que hoy ha dejado de venir en temporada alta y encontramos que los fines de semana tenemos turistas no importa cuál sea el mes. Y a ese turista hay que ofrecerle alternativas para que se quede más tiempo” dijo la funcionaria provincial.