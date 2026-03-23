Caminos fronterizos: ¿Cómo se encuentra Agua Negra y el Cristo Redentor?

Teléfonos de utilidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

TEL: 0800-222-6272

0800-333-0073

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.

Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: [email protected]

Horario de Atención de 09 a 17hs.

Gendarmería Nacional Argentina

- Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002

- Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón

Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - Emergencia 107

Para llamar desde Argentina a Chile:

A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.

Paso Cristo Redentor

En medio de un fin de semana XXL y condiciones climáticas adversas, el paso a Chile por alta montaña volvió a quedar habilitado desde las 8 de este lunes, según confirmaron las autoridades.

El cruce internacional Cristo Redentor se encontraba cerrado desde las últimas horas del sábado, cuando los coordinadores de ambos países decidieron tomar la decisión debido a un temporal que afectó la zona de alta montaña.

Hasta la noche del domingo pasado el frente de mal tiempo continuaba presente en ambos lados de la cordillera, generando temperaturas bajo cero, formación de hielo sobre la calzada y neviscas en el sector del complejo fronterizo Los Libertadores.