Caminos fronterizos: ¿Cómo se encuentra Agua Negra y el Cristo Redentor?

Teléfonos de utilidad
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional
Lunes a viernes de 9 a 18 horas
TEL: 0800-222-6272
0800-333-0073
Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales
TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]
Consulado General de la República Argentina en Valparaíso
TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539
Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.
Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: [email protected]
Horario de Atención de 09 a 17hs.
Gendarmería Nacional Argentina
- Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002
- Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473
Dirección Nacional de Vialidad
TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: [email protected]
Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón
Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - Emergencia 107
Para llamar desde Argentina a Chile:
A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.
Paso Cristo Redentor
En medio de un fin de semana XXL y condiciones climáticas adversas, el paso a Chile por alta montaña volvió a quedar habilitado desde las 8 de este lunes, según confirmaron las autoridades.
El cruce internacional Cristo Redentor se encontraba cerrado desde las últimas horas del sábado, cuando los coordinadores de ambos países decidieron tomar la decisión debido a un temporal que afectó la zona de alta montaña.
Hasta la noche del domingo pasado el frente de mal tiempo continuaba presente en ambos lados de la cordillera, generando temperaturas bajo cero, formación de hielo sobre la calzada y neviscas en el sector del complejo fronterizo Los Libertadores.