San Juan > Bono

Bono de $150 mil y aguinaldo: el cierre de año del Municipio de Chimbas

La intendente de Chimbas anunció el pago de un bono navideño de $150.000 para todo el personal contratado, que fue depositado este lunes. Además, confirmó que el personal de planta cobrará el aguinaldo este martes.

La Municipalidad de Chimbas informó el otorgamiento de un Bono Navideño de $150.000 destinado a todo el personal contratado, el cual fue depositado en la jornada de este lunes, como parte del cierre administrativo y financiero del año.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la medida fue posible gracias al ordenamiento de las cuentas públicas y a una administración responsable de los recursos, lo que permitió concretar el reconocimiento en un contexto económico complejo.

En paralelo, se confirmó que el personal de planta permanente percibirá este martes el aguinaldo, cumpliendo con los plazos establecidos por ley.

Antecedentes y compromiso de gestión

Cabe recordar que a mitad de año el personal contratado ya había recibido un bono de $70.000. En aquella oportunidad, la jefa comunal había manifestado el compromiso de que el refuerzo salarial de fin de año fuera superador, objetivo que finalmente se concretó.

Desde el municipio destacaron que la decisión se enmarca en una política de equilibrio financiero, priorizando el cumplimiento de obligaciones y el acompañamiento a los trabajadores que sostienen el funcionamiento diario de la comuna.

De esta manera, el Municipio de Chimbas cerró el año con el pago de bonos y aguinaldos, consolidando una gestión enfocada en la previsibilidad administrativa y el reconocimiento al personal municipal.

