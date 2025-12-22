Bono de $150 mil y aguinaldo: el cierre de año del Municipio de Chimbas

Antecedentes y compromiso de gestión

Cabe recordar que a mitad de año el personal contratado ya había recibido un bono de $70.000. En aquella oportunidad, la jefa comunal había manifestado el compromiso de que el refuerzo salarial de fin de año fuera superador, objetivo que finalmente se concretó.

Desde el municipio destacaron que la decisión se enmarca en una política de equilibrio financiero, priorizando el cumplimiento de obligaciones y el acompañamiento a los trabajadores que sostienen el funcionamiento diario de la comuna.

De esta manera, el Municipio de Chimbas cerró el año con el pago de bonos y aguinaldos, consolidando una gestión enfocada en la previsibilidad administrativa y el reconocimiento al personal municipal.