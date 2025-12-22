La Municipalidad de Chimbas informó el otorgamiento de un Bono Navideño de $150.000 destinado a todo el personal contratado, el cual fue depositado en la jornada de este lunes, como parte del cierre administrativo y financiero del año.
Bono de $150 mil y aguinaldo: el cierre de año del Municipio de Chimbas
La intendente de Chimbas anunció el pago de un bono navideño de $150.000 para todo el personal contratado, que fue depositado este lunes. Además, confirmó que el personal de planta cobrará el aguinaldo este martes.