Zona B, rivales fuertes y debut afuera: el fixture 2026 de San Martín

El equipo sanjuanino tendrá su estreno como visitante, cuando en la fecha 1 deba viajar a Buenos Aires para enfrentar a Chacarita Juniors. Recién en la segunda jornada llegará el primer partido ante su gente, cuando reciba en el Hilario Sánchez a Güemes de Santiago del Estero.

La Primera Nacional 2026 contará con 36 equipos, divididos en dos zonas de 18. Cada equipo disputará 36 fechas, con partidos de ida y vuelta, más una jornada interzonal, programada para la fecha 7, con el objetivo de equilibrar las localías.

En cuanto a los ascensos, los ganadores de cada zona disputarán una final para definir el primer ascenso a la Liga Profesional. Del 2° al 8° puesto de cada grupo clasificarán al Reducido, que otorgará la segunda plaza. En el fondo de la tabla, se mantendrán cuatro descensos, dos por zona.

Rivales de peso en la Zona B

San Martín compartirá grupo con equipos de fuerte recorrido en la categoría, como Quilmes, Nueva Chicago, Colón de Santa Fe, San Martín de Tucumán, Atlanta y Chacarita, entre otros, lo que anticipa un torneo largo y de alta exigencia.

El fixture del Verdinegro (primera rueda)

Las primeras 18 fechas del conjunto sanjuanino serán las siguientes, invirtiéndose las localías en la segunda rueda:

F1: Chacarita (V)

F2: Güemes (L)

F3: Tristán Suárez (V)

F4: Agropecuario (L)

F5: Atlético de Rafaela (V)

F6: San Martín de Tucumán (L)

F7: Racing de Córdoba – Interzonal (L)

F8: Gimnasia y Tiro (V)

F9: Atlanta (L)

F10: Midland (V)

F11: Quilmes (L)

F12: Colegiales (V)

F13: Patronato (L)

F14: Almagro (V)

F15: Deportivo Maipú (L)

F16: Temperley (V)

F17: Nueva Chicago (L)

F18: Gimnasia de Jujuy (V)

Con el calendario ya confirmado, San Martín comienza a planificar una temporada en la que volverá a ponerse como objetivo pelear arriba y mantenerse en la pelea por el ascenso.