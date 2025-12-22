Reordenamiento judicial y nuevas reglas: la hoja de ruta penal hacia 2026

Se trata de una facultad propia del Ministerio Público Fiscal, pero que en esta oportunidad se amplía con la participación de distintos actores del Estado. La comisión estará integrada por la Corte de Justicia, las unidades fiscales, la Policía de la Provincia, las fuerzas policiales, el Servicio Penitenciario, la Secretaría de Seguridad y representantes del Poder Legislativo.

El objetivo es unificar criterios y definir una metodología clara sobre cómo debe actuarse frente al delito, fortaleciendo el Estado de Derecho y garantizando las garantías constitucionales de la ciudadanía.

En el marco de estos cambios, se informó que se produjo la disolución de la Oficina de Solución de Conflictos, cuyos recursos humanos fueron redistribuidos para reforzar el trabajo en el resto de las Unidades Fiscales de Investigación (UFI).

Según se explicó, la medida apunta a optimizar el funcionamiento interno y fortalecer áreas clave del Ministerio Público Fiscal.

Balance de gestión y desafío hacia 2026

De cara al cierre de 2025, desde la Fiscalía General señalaron que se recibió una estructura ordenada, aunque se remarcó que el principal desafío hacia 2026 será que la sociedad vuelva a confiar en la Justicia.

En ese sentido, se planteó la necesidad de consolidar un Poder Judicial más cercano a la gente, con reglas claras y coordinación entre los distintos organismos que intervienen en la persecución penal.

Jurado de Enjuiciamiento: nuevo período

Por su parte, el ministro Daniel Olivares Yapur confirmó la asunción de los nuevos miembros del Jurado de Enjuiciamiento, que estará presidido por Marcelo Lima.

Este órgano no interviene en causas penales comunes, sino que actúa sobre magistrados de primera y segunda instancia, y forma parte del esquema de control y responsabilidad institucional dentro del Poder Judicial.