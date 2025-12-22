Robo en La Serena: una familia sanjuanina, sin dinero y sin camioneta

Según relató la damnificada, Carolina Ortiz, la camioneta —una Toyota Hilux SRX blanca 4x4— estaba estacionada a pocos metros de la garita de seguridad, con traba volante y alarma activada. A pesar de ello, los delincuentes lograron abrir el vehículo sin forzar los vidrios y concretar el robo.

“No rompieron ningún cristal. No sé cómo abrieron la camioneta, si forzaron alguna cerradura. En las cámaras se ve que hacen marcha atrás y se llevan por delante el portón de salida”, explicó Ortiz en declaraciones a un medio chileno.

Para huir, los ladrones embistieron y destruyeron el portón de acceso del condominio, lo que evidenció el nivel de violencia con el que actuaron.

Dentro del vehículo había US$ 3.500 en efectivo, dinero que la familia tenía previsto utilizar para cubrir los gastos del viaje y el regreso a la Argentina. Al cambio actual, la suma equivale a más de cinco millones de pesos argentinos.

Tras el episodio, uno de los integrantes del grupo familiar sufrió un fuerte shock emocional, con dolores en el pecho y en un brazo, por lo que debió recibir asistencia médica de urgencia.

La familia está integrada por dos adultos y tres hijos, y se encontraba en el mismo complejo desde hacía varios años. “Hace quince años que venimos de vacaciones a La Serena y ocho que alquilamos en este lugar. Nunca nos pasó nada y uno cree que por estar en un lugar así está seguro”, expresó la mujer.

Denuncia y falta de detenidos

La denuncia fue radicada de inmediato ante Carabineros de Chile, que tomó intervención en el caso y quedó en informar cualquier novedad. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni se logró recuperar el vehículo.

La familia señaló además que, fuera del complejo, hay escasas cámaras en la vía pública, lo que podría dificultar el rastreo de la camioneta.

Mientras avanza la investigación, los sanjuaninos permanecen varados en Chile, sin movilidad y sin intención de continuar con las vacaciones. Tenían previsto quedarse hasta el 5 de enero, pero tras lo ocurrido decidieron regresar a San Juan apenas sea posible.