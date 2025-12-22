Para el verano: la última medida de los aeropuertos con el carry on y las bebidas

Entre los principales puntos:

Solo se aceptarán bebidas con una graduación alcohólica inferior al 70 % de alcohol por volumen .

Cada viajero podrá transportar hasta 5 litros en total , siempre que cada botella no supere 1 litro de capacidad .

Las botellas deben permanecer cerradas durante todo el vuelo y no se podrán consumir durante el trayecto.

El permiso aplica exclusivamente a personas mayores de 18 años.

Además, para evitar roturas o derrames, las botellas deberán estar bien embaladas y protegidas en el interior del equipaje de mano.

Armar una carry-on siempre fue un tema antes de ir a los aeropuertos.

Aunque la medida ha sido implementada en Ezeiza y podría facilitar la vida de muchos viajeros, no todos los aeropuertos del mundo han adoptado la misma flexibilización. En numerosos destinos aún se mantienen las restricciones tradicionales sobre líquidos en la cabina.

Por ejemplo, en vuelos con destino a Estados Unidos aún no está permitido llevar líquidos que superen los límites anteriores, por lo que las bebidas alcohólicas o contenedores grandes no podrán ingresar a la cabina en esos itinerarios.