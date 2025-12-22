"
Lo allanaron por drogas y terminaron condenándolo por tener armas ilegales

Un allanamiento por una causa federal de drogas en el barrio Valle Grande terminó con una condena exprés por tenencia ilegal de armas. El imputado recibió dos años de prisión condicional tras un acuerdo en Flagrancia.

Un operativo policial destinado a desarticular un presunto punto de venta de drogas en el barrio Valle Grande, en Rawson, derivó en una condena por tenencia ilegal de armas de fuego, luego de que los investigadores encontraran armamento sin documentación en el domicilio allanado.

El procedimiento se realizó el sábado 20 de diciembre, alrededor de las 16 horas, cuando personal de la División Drogas Ilegales llevó adelante un allanamiento ordenado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, en el marco del Caso Coirón N.º 213792/2025, vinculado a una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Durante la requisa en la vivienda ubicada en Manzana 40, Casa 14, los efectivos encontraron dos armas de fuego tipo pistola junto con municiones de distintos calibres, sin que el morador pudiera acreditar su procedencia ni la tenencia legal.

El propietario del inmueble fue identificado como Carlos Iván Godoy, quien quedó inmediatamente vinculado al hallazgo del armamento.

Intervención judicial y Flagrancia

Tras el secuestro de las armas, tomó intervención la Comisaría 35ª, que dio aviso al Ministerio Público Fiscal. Por disposición del referente de la Unidad de Abordaje Territorial, Dr. Francisco Montaño, se convocó al ayudante fiscal Agustín Caballero Vidal, quien informó lo actuado a la fiscal de turno, Dra. Paula Carena.

Con esos elementos, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, causa que quedó registrada bajo el Legajo Fiscal N.º 11232/25.

Juicio abreviado y condena

Finalmente, este lunes por la mañana, la causa se resolvió mediante un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la defensa y el fiscal Fernando Bonomo. Godoy fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional.

Además, la Justicia ordenó el decomiso y la destrucción de las armas de fuego y las municiones secuestradas durante el allanamiento.

