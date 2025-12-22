Un operativo policial destinado a desarticular un presunto punto de venta de drogas en el barrio Valle Grande, en Rawson, derivó en una condena por tenencia ilegal de armas de fuego, luego de que los investigadores encontraran armamento sin documentación en el domicilio allanado.
Lo allanaron por drogas y terminaron condenándolo por tener armas ilegales
