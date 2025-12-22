Lo allanaron por drogas y terminaron condenándolo por tener armas ilegales

El propietario del inmueble fue identificado como Carlos Iván Godoy, quien quedó inmediatamente vinculado al hallazgo del armamento.

Intervención judicial y Flagrancia

Tras el secuestro de las armas, tomó intervención la Comisaría 35ª, que dio aviso al Ministerio Público Fiscal. Por disposición del referente de la Unidad de Abordaje Territorial, Dr. Francisco Montaño, se convocó al ayudante fiscal Agustín Caballero Vidal, quien informó lo actuado a la fiscal de turno, Dra. Paula Carena.

image

Con esos elementos, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, causa que quedó registrada bajo el Legajo Fiscal N.º 11232/25.

Juicio abreviado y condena

Finalmente, este lunes por la mañana, la causa se resolvió mediante un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la defensa y el fiscal Fernando Bonomo. Godoy fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional.

Además, la Justicia ordenó el decomiso y la destrucción de las armas de fuego y las municiones secuestradas durante el allanamiento.