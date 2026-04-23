"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Becas Progresar

Becas Progresar: recta final para completar la inscripción al beneficio

Las líneas de Educación Superior y Enfermería cierran el 30 de abril. Cómo inscribirse en San Juan y dónde recibir ayuda para completar el trámite.

El plazo para anotarse en las Becas Progresar 2026 entra en su tramo final para dos de sus líneas principales. Quienes busquen acceder a los beneficios en Educación Superior o Enfermería tienen tiempo únicamente hasta el 30 de abril para completar el trámite.

En paralelo, se confirmó que la línea de Formación Profesional (Trabajo) abrirá el 27 de abril y permanecerá disponible hasta el 27 de noviembre.

Te puede interesar...

La inscripción se realiza de manera online a través de la web oficial del programa Progresar, que redirige a la plataforma Mi Argentina. Para completar el proceso es necesario contar con un usuario activo y un CBU o CVU a nombre del solicitante.

image

El trámite es completamente gratuito y no requiere intermediarios. Desde las autoridades insisten en evitar gestores o terceros que pretendan cobrar por la inscripción.

Para quienes tengan dificultades con el registro o necesiten asesoramiento, en San Juan hay puntos de atención habilitados con personal capacitado. Los interesados deben concurrir con su propio dispositivo (celular, tablet o notebook), ya que el trámite es personal.

image

Puntos de atención:

  • Centro Cívico (Isla Norte, planta baja): de 8 a 18
  • Centro Tecnológico del Ministerio de Educación (Las Heras y Alberdi): de 8 a 13

Además, en distintos municipios también se dispusieron espacios de acompañamiento para facilitar la inscripción.

  • El trámite es 100% gratuito
  • No se necesita gestor ni intermediario
  • Es obligatorio contar con usuario en Mi Argentina
  • Se debe tener un CBU o CVU propio

Con el cierre de una de las etapas más importantes del programa a pocos días, desde el Ministerio de Educación recomiendan no dejar la inscripción para último momento y completar el proceso dentro de los plazos establecidos.

Temas

Te puede interesar