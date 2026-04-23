Becas Progresar: recta final para completar la inscripción al beneficio

La inscripción se realiza de manera online a través de la web oficial del programa Progresar, que redirige a la plataforma Mi Argentina. Para completar el proceso es necesario contar con un usuario activo y un CBU o CVU a nombre del solicitante.

image

El trámite es completamente gratuito y no requiere intermediarios. Desde las autoridades insisten en evitar gestores o terceros que pretendan cobrar por la inscripción.

Para quienes tengan dificultades con el registro o necesiten asesoramiento, en San Juan hay puntos de atención habilitados con personal capacitado. Los interesados deben concurrir con su propio dispositivo (celular, tablet o notebook), ya que el trámite es personal.

image

Puntos de atención:

Centro Cívico (Isla Norte, planta baja): de 8 a 18

de 8 a 18 Centro Tecnológico del Ministerio de Educación (Las Heras y Alberdi): de 8 a 13

Además, en distintos municipios también se dispusieron espacios de acompañamiento para facilitar la inscripción.

El trámite es 100% gratuito

No se necesita gestor ni intermediario

Es obligatorio contar con usuario en Mi Argentina

Se debe tener un CBU o CVU propio

Con el cierre de una de las etapas más importantes del programa a pocos días, desde el Ministerio de Educación recomiendan no dejar la inscripción para último momento y completar el proceso dentro de los plazos establecidos.