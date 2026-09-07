Un corte total de tránsito comenzará a regir a partir de este lunes 7 de septiembre en un concurrido sector del departamento Chimbas. La medida fue informada con el objetivo de resguardar la seguridad vial y permitir el despliegue de maquinaria pesada sobre la calzada.
Cortan el tránsito por 48 horas en la esquina de Esmeralda y Tucumán en Chimbas
Por trabajos de reparación en un colector de cloaca, la circulación vehicular estará totalmente interrumpida a partir de este lunes 7 de septiembre en la intersección de calles Esmeralda y Tucumán. Las tareas demandarán al menos dos jornadas.