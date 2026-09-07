Cortan el tránsito por 48 horas en la esquina de Esmeralda y Tucumán en Chimbas

La interrupción de la circulación responde a las obras de reparación urgente que se llevarán a cabo en el colector de la red de cloacas, ubicado en la intersección de calles Esmeralda y Tucumán. Según lo previsto por las autoridades a cargo de los trabajos, las maniobras de excavación y acondicionamiento del sistema demandarán un plazo aproximado de dos días.

Dado el impacto en la conectividad del área, se solicita a los automovilistas y usuarios del transporte público planificar sus recorridos con anticipación, transitar con suma precaución en las arterias aledañas y utilizar vías alternativas mientras se mantengan los desvíos señalizados en la zona.