"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > tránsito

Cortan el tránsito por 48 horas en la esquina de Esmeralda y Tucumán en Chimbas

Por trabajos de reparación en un colector de cloaca, la circulación vehicular estará totalmente interrumpida a partir de este lunes 7 de septiembre en la intersección de calles Esmeralda y Tucumán. Las tareas demandarán al menos dos jornadas.

Un corte total de tránsito comenzará a regir a partir de este lunes 7 de septiembre en un concurrido sector del departamento Chimbas. La medida fue informada con el objetivo de resguardar la seguridad vial y permitir el despliegue de maquinaria pesada sobre la calzada.

La interrupción de la circulación responde a las obras de reparación urgente que se llevarán a cabo en el colector de la red de cloacas, ubicado en la intersección de calles Esmeralda y Tucumán. Según lo previsto por las autoridades a cargo de los trabajos, las maniobras de excavación y acondicionamiento del sistema demandarán un plazo aproximado de dos días.

Dado el impacto en la conectividad del área, se solicita a los automovilistas y usuarios del transporte público planificar sus recorridos con anticipación, transitar con suma precaución en las arterias aledañas y utilizar vías alternativas mientras se mantengan los desvíos señalizados en la zona.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar