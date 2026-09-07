En mayo del corriente año, el gobierno de Marcelo Orrego relanzó líneas de crédito a través de Punto Pyme y, en menos de cuatro meses, se recibieron solicitudes por la totalidad de los fondos puestos a disposición. Entre 2025 y 2026 Fiduciaria otorgó créditos por 9245 millones de pesos. Esto ha beneficiado a más de 200 pymes y emprendedores en los últimos dos años.
Punto Pyme: las líneas de crédito agotaron sus fondos
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación resaltaron la excelente repercusión que tuvo el relanzamiento de distintas líneas de crédito otorgadas por las agencias del Gobierno de San Juan.