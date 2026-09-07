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Punto Pyme: las líneas de crédito agotaron sus fondos

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación resaltaron la excelente repercusión que tuvo el relanzamiento de distintas líneas de crédito otorgadas por las agencias del Gobierno de San Juan.

En mayo del corriente año, el gobierno de Marcelo Orrego relanzó líneas de crédito a través de Punto Pyme y, en menos de cuatro meses, se recibieron solicitudes por la totalidad de los fondos puestos a disposición. Entre 2025 y 2026 Fiduciaria otorgó créditos por 9245 millones de pesos. Esto ha beneficiado a más de 200 pymes y emprendedores en los últimos dos años.

De estos montos, el 46% corresponde a proyectos de inversiones en bienes de capital, el 37% exclusivamente a capital de trabajo para el sector agroindustrial abarcando cosecha, elaboración, labores culturales y compra de agroquímicos y el 17% a capital de trabajo para el sector de industria, comercio y servicios.

Adicionalmente, Fiduciaria San Juan tiene en análisis solicitudes de crédito de 160 pymes sanjuaninas por un monto de 9500 millones de pesos, que se encuentran en proceso de revisión y en camino a ser otorgados y transferidos a los solicitantes. De esta manera, se completaría la asignación de la totalidad de los fondos oportunamente puestos a disposición con estas líneas.

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El 84% de las solicitudes que están en análisis corresponden a proyectos de inversión en bienes de capital, por una suma de 7920 millones de pesos y, como dato interesante, más de la mitad de los montos en estudio corresponden a las líneas estratégicas definidas para instalación de sistemas de riego, energías alternativas, reconversión agrícola y construcción de galpones industriales. De esta manera, con este importante nivel de demanda, el programa oportunamente anunciado alcanza el límite de fondeo siendo totalmente exitoso.

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