Punto Pyme: las líneas de crédito agotaron sus fondos

De estos montos, el 46% corresponde a proyectos de inversiones en bienes de capital, el 37% exclusivamente a capital de trabajo para el sector agroindustrial abarcando cosecha, elaboración, labores culturales y compra de agroquímicos y el 17% a capital de trabajo para el sector de industria, comercio y servicios.

Adicionalmente, Fiduciaria San Juan tiene en análisis solicitudes de crédito de 160 pymes sanjuaninas por un monto de 9500 millones de pesos, que se encuentran en proceso de revisión y en camino a ser otorgados y transferidos a los solicitantes. De esta manera, se completaría la asignación de la totalidad de los fondos oportunamente puestos a disposición con estas líneas.