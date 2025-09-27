Las calles céntricas de San Juan se llenaron este sábado de reclamos de justicia y de un contundente “Ni Una Menos”. La concentración comenzó a las 16 en la plaza 25 de Mayo, desde donde decenas de sanjuaninas y sanjuaninos marcharon por Avenida Libertador hasta llegar a las inmediaciones de calle 25 de Mayo y Urquiza. Allí, el movimiento feminista local se expresó con fuerza en memoria de las víctimas del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
San Juan marchó por las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela
La movilización, convocada por Ni Una Menos, reunió a decenas de personas en el centro sanjuanino. Hubo reclamos de justicia por las tres jóvenes asesinadas en Buenos Aires y un fuerte rechazo al show de Gustavo “Pelado” Cordera, cuestionado por sus declaraciones sobre violencia sexual.