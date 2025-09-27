"
San Juan marchó por las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela

La movilización, convocada por Ni Una Menos, reunió a decenas de personas en el centro sanjuanino. Hubo reclamos de justicia por las tres jóvenes asesinadas en Buenos Aires y un fuerte rechazo al show de Gustavo “Pelado” Cordera, cuestionado por sus declaraciones sobre violencia sexual.

Las calles céntricas de San Juan se llenaron este sábado de reclamos de justicia y de un contundente “Ni Una Menos”. La concentración comenzó a las 16 en la plaza 25 de Mayo, desde donde decenas de sanjuaninas y sanjuaninos marcharon por Avenida Libertador hasta llegar a las inmediaciones de calle 25 de Mayo y Urquiza. Allí, el movimiento feminista local se expresó con fuerza en memoria de las víctimas del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas en un hecho de violencia extrema. Según la investigación, las jóvenes fueron torturadas antes de ser ejecutadas, un crimen que conmociona a todo el país y que generó réplicas de repudio en varias provincias.

La manifestación en San Juan llevó como consigna principal el lema “¡Ninguna vida es descartable!”, acompañado de pancartas con pedidos de justicia y mensajes para visibilizar la violencia de género. Vecinos, estudiantes, agrupaciones sociales y organizaciones feministas reclamaron políticas públicas urgentes para frenar los femicidios y proteger a las mujeres.

La parada final de la marcha no fue casual. A pocos metros, en el Auditorio Juan Victoria, se presentaba Gustavo “Pelado” Cordera, ex vocalista de La Bersuit Vergarabat, quien volvió a estar en el centro de la polémica tras una entrevista reciente en la que revivió sus dichos de 2018, cuando aseguró que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo”. Las participantes repudiaron su presencia en la provincia y pidieron no naturalizar discursos que alimentan la violencia machista.

Durante el acto de cierre, se leyeron los nombres de las tres víctimas de Florencio Varela y se reiteró el compromiso de continuar en las calles para exigir justicia. “Marchamos para que ninguna vida sea descartable y para que estas muertes no queden impunes”, expresó una de las oradoras.

