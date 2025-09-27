San Juan marchó por las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela

La manifestación en San Juan llevó como consigna principal el lema “¡Ninguna vida es descartable!”, acompañado de pancartas con pedidos de justicia y mensajes para visibilizar la violencia de género. Vecinos, estudiantes, agrupaciones sociales y organizaciones feministas reclamaron políticas públicas urgentes para frenar los femicidios y proteger a las mujeres.

La parada final de la marcha no fue casual. A pocos metros, en el Auditorio Juan Victoria, se presentaba Gustavo “Pelado” Cordera, ex vocalista de La Bersuit Vergarabat, quien volvió a estar en el centro de la polémica tras una entrevista reciente en la que revivió sus dichos de 2018, cuando aseguró que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo”. Las participantes repudiaron su presencia en la provincia y pidieron no naturalizar discursos que alimentan la violencia machista.

Durante el acto de cierre, se leyeron los nombres de las tres víctimas de Florencio Varela y se reiteró el compromiso de continuar en las calles para exigir justicia. “Marchamos para que ninguna vida sea descartable y para que estas muertes no queden impunes”, expresó una de las oradoras.