"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > operativo

Operativo de salud llevó atención integral a las familias de Casas Viejas

Un equipo del Ministerio de Salud y de la Zona Sanitaria II llegó a la remota localidad caucetera para brindar controles médicos, vacunación y consejería a las ocho familias que habitan la zona, cumpliendo el objetivo provincial de acercar la atención a cada rincón de San Juan.

El Ministerio de Salud de San Juan, a través del equipo de la Zona Sanitaria II y el Hospital Dr. César Aguilar de Caucete, realizó un operativo integral en la localidad de Casas Viejas, un paraje rural ubicado a 33 kilómetros al noreste de Bermejo. Allí viven solo ocho familias, que en total suman 38 habitantes, y que muchas veces deben recorrer largas distancias para acceder a un centro de salud.

image

La jornada, impulsada bajo la política sanitaria que encabezan el gobernador Marcelo Orrego y el ministro Amílcar Dobladez, permitió acercar a la comunidad una amplia variedad de prestaciones. Se realizaron controles pediátricos, de clínica médica y ginecología; se brindó atención odontológica, psicología, laboratorio y vacunación, además de consejería en salud sexual y reproductiva. También se efectuaron controles de peso, talla y signos vitales, y se ofreció información sobre el programa de alimentación infantil Nutripack “Nutriendo tu Desarrollo”.

Te puede interesar...

image

Del operativo participaron el jefe de Zona Sanitaria II, José Bernal; la directora del Hospital Dr. César Aguilar, Diana Martínez; la jefa del Área Programática, Mariana Arbo; la licenciada Mónica Agüero junto a su equipo de enfermería y el agente sanitario de la zona.

El objetivo central de este tipo de acciones es garantizar el acceso a la salud en comunidades rurales y alejadas, reforzando la prevención y la promoción de hábitos saludables en poblaciones que, por su ubicación geográfica, cuentan con menos oportunidades de atención médica frecuente.

Temas

Te puede interesar