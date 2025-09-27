El Ministerio de Salud de San Juan, a través del equipo de la Zona Sanitaria II y el Hospital Dr. César Aguilar de Caucete, realizó un operativo integral en la localidad de Casas Viejas, un paraje rural ubicado a 33 kilómetros al noreste de Bermejo. Allí viven solo ocho familias, que en total suman 38 habitantes, y que muchas veces deben recorrer largas distancias para acceder a un centro de salud.
Operativo de salud llevó atención integral a las familias de Casas Viejas
Un equipo del Ministerio de Salud y de la Zona Sanitaria II llegó a la remota localidad caucetera para brindar controles médicos, vacunación y consejería a las ocho familias que habitan la zona, cumpliendo el objetivo provincial de acercar la atención a cada rincón de San Juan.