Operativo de salud llevó atención integral a las familias de Casas Viejas

image

Del operativo participaron el jefe de Zona Sanitaria II, José Bernal; la directora del Hospital Dr. César Aguilar, Diana Martínez; la jefa del Área Programática, Mariana Arbo; la licenciada Mónica Agüero junto a su equipo de enfermería y el agente sanitario de la zona.

El objetivo central de este tipo de acciones es garantizar el acceso a la salud en comunidades rurales y alejadas, reforzando la prevención y la promoción de hábitos saludables en poblaciones que, por su ubicación geográfica, cuentan con menos oportunidades de atención médica frecuente.