Emotivo recibimiento a brigadistas sanjuaninos tras la misión en Chubut

En primera instancia, Delgado hizo uso de la palabra y comentó que "la familia es el pilar y el motor para seguir adelante. Estamos viviendo un emotivo acto donde la provincia fue parte gracias a cada uno de los bomberos". "Hace más de 30 años que no hay un siniestro de esa magnitud y el trabajo profesional que tienen las Fuerzas de Seguridad quedó demostrado ante los ojos del país, San Juan estuvo presente con valor, y no es al azar, es un trabajo constante de capacitación continua que se viene desarrollando" concluyó.

Por su parte, Néstor Álvarez dijo que "como personas se deben sentir orgullosos y como funcionarios llenos de vocación y servicio, siempre en todas las situaciones y en momentos difíciles trabajamos y estamos presentes". "Siempre tenemos la voluntad de proteger que es el bienestar de la sociedad, y para la comunidad ver las Fuerzas de Seguridad unidas es muy importante para todos" cerró.

A su vez, Carlos Suárez destacó: "es un día especial, algo histórico para nuestra institución que participó de esta tarea de gran magnitud para representar a San Juan". "Pusieron todo de sí, cuidaron la naturaleza y salvaron vidas, fueron días de incertidumbre, pero estuvieron ahí firmes con el deber de ayudar, el compromiso no era solo con la sociedad sino con la vida misma" cerró su mensaje el director del SPP.

Para finalizar, Víctor Cabrera quien vivió en primera persona el siniestro y estuvo a cargo dela comitiva, agregó "expreso mi más sincero y profundo agradecimiento a los integrantes del Servicio Penitenciario y Policía por la entrega y sacrificio, no solo salvamos vidas, sino que recordamos que la verdadera fuerza es enfrentar todo sin recibir nada a cambio". "Son un ejemplo de la humanidad y la esperanza, donde otros ven el peligro, ustedes ven una misión, y ahí es donde los bomberos avanzamos, hoy volvimos sanos y salvos en una situación crítica, no fue una labor sencilla, pero con ustedes pudimos salir al frente" finalizó sus palabras.

Integrantes de la comitiva

Servicio Penitenciario Provincial

Oficial Sub-Adjutor Fernández Martín César

Ayudante de 5° Pérez Miguel Ángel

Bomberos de la Policía de San Juan

Sub-Crio. Cabrera Víctor

Sub-Crio. Perea Pamela

Of. Ayte. Páez Luciano

Cabo Campillay Franco

Cabo Camacho Pablo

Cabo Balmaceda Jorge

Cabo López Diego

Agte. González Cristian

