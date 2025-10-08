Banco San Juan reinauguró su sucursal en Jáchal con tecnología de punta

image

Además, cuenta con un área exclusiva para la atención de empresas y emprendedores locales de la cadena de valor minera, junto a sala de usos múltiples que oficiará como punto de encuentro de reuniones y actividades relacionadas al sector.

La flamante sucursal fue diseñada con equipamiento tecnológico de última generación, espacios cómodos y flexibles y un modelo de atención personalizada, orientado a acompañar el desarrollo económico y social de Jáchal y su zona de influencia.

“Esta renovación refuerza nuestra presencia en una región estratégica para la economía sanjuanina, acompañando de cerca a las empresas, emprendedores y familias que impulsan la producción local”, destacaron desde la entidad.

image

Asimismo, desde este punto de atención se continuarán generando acciones junto a la Fundación Banco San Juan para potenciar a las comunidades de la zona mediante programas de formación y capacitación, fomentando su desarrollo integral.

Con esta obra, Banco San Juan ratifica su propósito de impulsar el crecimiento para el desarrollo regional, promoviendo la inclusión financiera, la inversión en tecnología y la cercanía con sus clientes en cada rincón de la provincia.