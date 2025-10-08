"
Cuatro días para disfrutar la Feria Provincial del Libro en Rawson

Con actividades en la Biblioteca Sur, el Complejo La Superiora, el Teatro Kummel y la Plaza Centenario, la 16° edición de la Feria de la Cultura Popular y el Libro invita a vivir del 8 al 11 de octubre jornadas llenas de arte, literatura y encuentro comunitario.

Bajo el lema “La Cultura del Encuentro”, Rawson se prepara para vivir una nueva edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, un evento que cada año reúne a escritores, artistas, editoriales, instituciones y público de todas las edades. Del miércoles 8 al sábado 11 de octubre, los espacios culturales del departamento serán escenario de presentaciones, talleres, ferias, obras y espectáculos con entrada libre y gratuita.

La inauguración oficial será este miércoles en la Biblioteca Popular Sur, en el marco del 83º aniversario de Rawson. Durante la jornada se realizarán charlas sobre promoción turística, una exposición del artista Gonzalo Costela, que representará a Argentina en la Muestra de Arte Mundial de Qatar 2025, y presentaciones literarias como “Elementos” de Viviana Rodríguez y “No matarás” de Álvaro Olmedo. La música y la danza también dirán presente con talleres, academias y la banda La Bandeja.

El jueves 9, las propuestas se trasladarán al Complejo La Superiora, con charlas para emprendedores, funciones de títeres, presentaciones de ritmos urbanos y exposiciones artísticas. En el estadio se realizará el concurso “Rawson Joven. Desafío del Conocimiento”, organizado por el Área de Juventud.

El viernes 10, el Teatro Kummel será el epicentro de la jornada con una degustación de vinos del Museo Suero, un concierto de la Orquesta Municipal y la puesta en escena de “El Murmullo de Juan Carlos Carta”, obra del elenco Círculo de Tiza Teatro, que brilló en el Teatro Nacional Cervantes.

La feria cerrará el sábado 11 con una gran jornada en la Plaza Centenario y el Centro de Convenciones, que incluirá zumba, teatro, folklore, un homenaje a Mercedes Sosa y el show de Abigail Ortega y ALOK2. Además, habrá capacitaciones, charlas literarias y presentaciones de nuevos libros.

Esta 16° edición reafirma a la Feria de la Cultura Popular y el Libro como un espacio de integración, identidad y expresión, donde la cultura se vive, se comparte y se multiplica.

