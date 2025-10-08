Cuatro días para disfrutar la Feria Provincial del Libro en Rawson

La inauguración oficial será este miércoles en la Biblioteca Popular Sur, en el marco del 83º aniversario de Rawson. Durante la jornada se realizarán charlas sobre promoción turística, una exposición del artista Gonzalo Costela, que representará a Argentina en la Muestra de Arte Mundial de Qatar 2025, y presentaciones literarias como “Elementos” de Viviana Rodríguez y “No matarás” de Álvaro Olmedo. La música y la danza también dirán presente con talleres, academias y la banda La Bandeja.

El jueves 9, las propuestas se trasladarán al Complejo La Superiora, con charlas para emprendedores, funciones de títeres, presentaciones de ritmos urbanos y exposiciones artísticas. En el estadio se realizará el concurso “Rawson Joven. Desafío del Conocimiento”, organizado por el Área de Juventud.