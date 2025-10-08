Bajo el lema “La Cultura del Encuentro”, Rawson se prepara para vivir una nueva edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, un evento que cada año reúne a escritores, artistas, editoriales, instituciones y público de todas las edades. Del miércoles 8 al sábado 11 de octubre, los espacios culturales del departamento serán escenario de presentaciones, talleres, ferias, obras y espectáculos con entrada libre y gratuita.
Cuatro días para disfrutar la Feria Provincial del Libro en Rawson
Con actividades en la Biblioteca Sur, el Complejo La Superiora, el Teatro Kummel y la Plaza Centenario, la 16° edición de la Feria de la Cultura Popular y el Libro invita a vivir del 8 al 11 de octubre jornadas llenas de arte, literatura y encuentro comunitario.