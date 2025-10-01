Banco San Juan, presente en la Expo Innova Cuyo 2025

Leasing Sustentable

Inversión Productiva Sustentable

Capital de Trabajo Sustentable

Todas estas con condiciones preferenciales y tasas bonificadas, especialmente pensadas para impulsar proyectos que promuevan la eficiencia, la modernización y la sustentabilidad en el sector frutihortícola.

Además, los productores que gestionen sus créditos con el aval de Crear SGR podrán acceder a mejores condiciones financieras, ampliando su capacidad de inversión y desarrollo.

“Expo Innova Cuyo es el ámbito ideal para reafirmar nuestro compromiso con el sector agrícola. Sabemos que la innovación y la sustentabilidad son claves para el futuro de la actividad frutihorticultura, por eso queremos estar cerca de los productores con herramientas financieras diferenciales que les permitan crecer y proyectarse con solidez de manera sostenible”, destacó Fernando González, gerente corporativo de Banca Mayorista de Banco San Juan.

Con esta participación, Banco San Juan reafirma su propósito de impulsar el crecimiento para el desarrollo regional, acompañando a las empresas y productores de la provincia con soluciones financieras que potencien su presente y proyecten su futuro.