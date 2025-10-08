Orrego en Suecia: "En San Juan no queremos una minería a cualquier costo"

Remarcó que “el 80% de nuestras exportaciones las aporta la minería, con el oro y la cal como protagonistas”.

Y acentuó que “desde el Gobierno de San Juan impulsamos una estrategia clara para el desarrollo minero con acciones concretas, buscando consolidar la seguridad jurídica de los inversores y la transparencia de la gestión pública, algo que es reconocido internacionalmente, y que ubica a San Juan como el mejor destino de la inversión minera en Argentina”.

El mandatario ejemplificó las acciones mencionando un renovado sistema de evaluación ambiental y que en lo que va de su gestión ya se evaluaron 80 informes de impacto ambiental de prospección, exploración y explotación minera. También destacó la digitalización completa de los procesos y servicios del Ministerio de Minería.

“San Juan es, sin lugar a dudas, una provincia con gran desarrollo y proyección minera en Argentina, y trabajamos activamente para consolidar ese liderazgo. Durante 2024 mi provincia recibió más de la mitad de las inversiones en exploración minera del país”, expresó. Añadió que del total nacional de aplicaciones al RIGI recibidas por el Gobierno Nacional, el 40% corresponden a proyectos mineros localizados en San Juan, con compromisos de inversiones por 13.200 millones de dólares”, dijo a los presentes.

Agregó que “actualmente, concentramos el 80% de la oferta potencial de cobre explorado del país con proyectos de clase mundial”.

Remarcó también que “es muy importante mantener los acuerdos sociales, y eso se hace generando desarrollo local genuino y confianza en el cuidado del ambiente. Debemos también trabajar en el desarrollo y preparación de proveedores y trabajadores locales”.

Por otro lado, Orrego expuso que “San Juan presenta un plus de valor agregado con la posibilidad de dotar a sus proyectos mineros, agrícolas e industriales de energías renovables”.

También analizó el mandatario que en San Juan se avanza en planificación, invirtiendo recursos propios en obra pública y buscando el financiamiento necesario para obras de mayor envergadura por parte de las mismas empresas y organismos multilaterales de crédito. “La Nación también debiera hacer su parte y esperamos que ello ocurra”, dijo firmemente.

Finalmente, Orrego dijo que “en San Juan no queremos una minería a cualquier costo. Queremos una minería que cuide el ambiente, que respete a las comunidades y que deje un legado de prosperidad para las próximas generaciones. Apostamos a inversiones que no solo sean rentables, sino también responsables”.

Y concluyó: “La minería es presente, pero sobre todo es futuro. Y si ese futuro es verde, será con más cobre. Y si ese cobre es argentino, será en gran medida sanjuanino”.

* Sobre la Iniciativa Minera Sueca

El seminario centrado en la Iniciativa Minera Sueca, que se realizó este 7 de octubre en Buenos Aires, contempló una extensa agenda. Tras los discursos de apertura del embajador de Suecia Ericsson y del gobernador Orrego, se dio una presentación magistral sobre desarrollos geotécnicos. Las discusiones subsiguientes se abordaron en paneles referidos a la sostenibilidad y la competitividad en la minería, la gestión del agua en la extracción de litio y el futuro de la minería en áreas como el transporte, las operaciones y las finanzas.

Para disertar fueron invitados expertos académicos, industriales y gubernamentales tanto de Argentina como de Suecia.

Entre ellos estuvo el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea. El funcionario sanjuanino participó del panel denominado "El futuro de la minería: Transporte, Operaciones y Finanzas", cuya moderadora fue Camila Dolabjian de La Nación y que tuvo también como disertantes a Björn Andersson, de Volvo Trucks & Buses; Juan Pablo Cagnola, de Scania; Manuela Adl, de la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation) y McEwan Copper.