La Argentina vapuleó a Nigeria y chocará ante México en cuartos de final

image

Cuando iban 29, atacó Nigeria con el lanzado Tahir Maigana en carrera, pero intervino justo Barbi, saliendo a achicar, y se quedó con el balón en su poder. En el cierre de la primera etapa, salió llorando Álvaro Montoro, muy dolorido, y en su lugar ingresó Gianluca Prestianni. Y el árbitro fue citado por el VAR para ver si daba penal para el seleccionado africano, pero no lo convalidó al comprobar que no cometió falta Tobías Palacio Ramírez.

En tiempo agregado, ya con Nigeria haciendo pesar su juego físico, generando tiros de esquina, Daniel Daga fue a definir tras un córner y Barbi la sacó con la mano izquierda, en una atajada fenomenal.

image

En el segundo tiempo volvió a pegar rápido Argentina: Milton Delgado robó y habilitó en profundidad a Carrizo, quien se fue solo frente al arquero Ebenezer Harcourt y definió perfecto, al primer palo, sin despeinarse, y así decretó el 3-0 a los ocho minutos. La Albiceleste se siguió mostrando mejor y fue clave su contundencia en ataque.

Mateo Silvetti entró a los 18 minutos, en lugar de Carrizo, y acto seguido, a los 21, se lució con una gran acción personal, ya que encaró a un defensor, le amagó a ir por afuera, enganchó hacia adentro y definió bárbaro abajo, al segundo palo de Harcourt y puso el 4-0. Ese fue el resultado final, ratificando el gran presente de los argentinos, que tuvieron gran eficacia. Casi aumentó el propio Silvetti, pero el arquero le sacó un tiro por encima del cuerpo, a los 42.

Argentina ganó los cuatro partidos del campeonato con autoridad: 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia, 1-0 a Italia y ahora 4-0 a Nigeria. Y se ilusiona con más, consciente del duro compromiso que tendrá en cuartos de final.