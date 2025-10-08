"
Diputados definió la agenda de la 10° Sesión: salud y deporte inclusivo

La Cámara de Diputados se prepara para la 10° Sesión Ordinaria, que se realizará este jueves. En la reunión de Labor Parlamentaria, los bloques acordaron un temario con iniciativas vinculadas a la salud pública, la inclusión deportiva y acuerdos institucionales.

En la mañana del martes 7 de octubre, los titulares de los distintos bloques legislativos se reunieron en Labor Parlamentaria para definir los temas que llegarán al recinto durante la Décima Sesión Ordinaria, prevista para este jueves 9 de octubre a las 9:30.

El encuentro fue presidido por el vicepresidente primero de la Cámara, Enzo Cornejo, acompañado por el secretario Legislativo, Gustavo Velert. Participaron los presidentes de los bloques Producción y Trabajo, Bloquista, San Juan Vuelve – P.T.P., UCR, Actuar, La Libertad Avanza – ADN, San Juan Te Quiero, Frente Renovador, Justicialista y Mejor Nosotros, quienes acordaron el temario que marcará el debate parlamentario.

Entre los principales puntos a tratar, se destaca el Compromiso de Gestión del Programa para la implementación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), un acuerdo que busca fortalecer la procuración de órganos en hospitales sanjuaninos a través de un trabajo conjunto entre el INCUCAI, INAISA y el Centro de Cuidados Intensivos San Juan.

Otro tema relevante será el proyecto que instituye octubre como el mes del deporte inclusivo, impulsado por el interbloque Cambia San Juan, con el objetivo de visibilizar y promover la participación de personas con discapacidad en la actividad deportiva.

Además, los diputados abordarán la aprobación de convenios de colaboración y asistencia: uno entre la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la Dirección General de Rentas y el Ministerio de Economía provincial, y otro entre el Gobierno de San Juan y la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA).

En tanto, se resolvió tratar sobre tablas proyectos de resolución que proponen declarar de interés la temporada oficial de ciclismo de ruta 2025-2026, las XV Jornadas Hospitalarias Dr. Jorge Oliva, y el 19º Festival de la Chica y el Tomillo, en Valle Fértil.

La sesión del jueves promete un debate plural, con iniciativas que cruzan temas de gestión, salud e inclusión, en un nuevo capítulo del calendario legislativo 2025.

