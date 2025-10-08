En la mañana del martes 7 de octubre, los titulares de los distintos bloques legislativos se reunieron en Labor Parlamentaria para definir los temas que llegarán al recinto durante la Décima Sesión Ordinaria, prevista para este jueves 9 de octubre a las 9:30.
Diputados definió la agenda de la 10° Sesión: salud y deporte inclusivo
La Cámara de Diputados se prepara para la 10° Sesión Ordinaria, que se realizará este jueves. En la reunión de Labor Parlamentaria, los bloques acordaron un temario con iniciativas vinculadas a la salud pública, la inclusión deportiva y acuerdos institucionales.