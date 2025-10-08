Diputados definió la agenda de la 10° Sesión: salud y deporte inclusivo

Otro tema relevante será el proyecto que instituye octubre como el mes del deporte inclusivo, impulsado por el interbloque Cambia San Juan, con el objetivo de visibilizar y promover la participación de personas con discapacidad en la actividad deportiva.

Además, los diputados abordarán la aprobación de convenios de colaboración y asistencia: uno entre la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la Dirección General de Rentas y el Ministerio de Economía provincial, y otro entre el Gobierno de San Juan y la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA).

En tanto, se resolvió tratar sobre tablas proyectos de resolución que proponen declarar de interés la temporada oficial de ciclismo de ruta 2025-2026, las XV Jornadas Hospitalarias Dr. Jorge Oliva, y el 19º Festival de la Chica y el Tomillo, en Valle Fértil.

La sesión del jueves promete un debate plural, con iniciativas que cruzan temas de gestión, salud e inclusión, en un nuevo capítulo del calendario legislativo 2025.