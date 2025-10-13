Balance positivo en el primer turno del simulacro provincial de sismo

Capacitación previa y simulacro escalonado

El Plan “Escuelas Preparadas” comenzó con una capacitación teórica y práctica que alcanzó a más de 3.000 docentes y no docentes. Las jornadas estuvieron a cargo del personal de Protección Civil, e incluyeron formación en prevención sísmica, entrega de material didáctico, y la elaboración de Planes de Evacuación Escolar. Estos planes fueron evaluados y aprobados por equipos técnicos especializados.

El simulacro se desarrolló de manera escalonada en los distintos turnos escolares:

12:00 – Interturno

16:00 – Turno tarde

19:00 – Turno vespertino

21:00 – Turno nocturno

Procedimiento ante un sismo simulado

El protocolo de actuación ante un sismo incluyó los siguientes pasos:

Señal de inicio del “sismo”.

Adopción de la posición de seguridad durante 60 segundos.

durante 60 segundos. Orden de evacuación hacia la zona segura .

. Control de asistencia de estudiantes y personal.

Revisión edilicia para detectar posibles daños.

para detectar posibles daños. Retorno a las aulas una vez verificada la seguridad del edificio.

Cada establecimiento debió designar coordinadores para supervisar la actividad y completar dos formularios: uno para el Centro Operativo de Emergencia (COE) y otro de autoevaluación del Plan de Evacuación.