Balance positivo en el primer turno del simulacro provincial de sismo

Capacitación previa y simulacro escalonado
El Plan “Escuelas Preparadas” comenzó con una capacitación teórica y práctica que alcanzó a más de 3.000 docentes y no docentes. Las jornadas estuvieron a cargo del personal de Protección Civil, e incluyeron formación en prevención sísmica, entrega de material didáctico, y la elaboración de Planes de Evacuación Escolar. Estos planes fueron evaluados y aprobados por equipos técnicos especializados.
El simulacro se desarrolló de manera escalonada en los distintos turnos escolares:
- 12:00 – Interturno
- 16:00 – Turno tarde
- 19:00 – Turno vespertino
- 21:00 – Turno nocturno
Procedimiento ante un sismo simulado
El protocolo de actuación ante un sismo incluyó los siguientes pasos:
- Señal de inicio del “sismo”.
- Adopción de la posición de seguridad durante 60 segundos.
- Orden de evacuación hacia la zona segura.
- Control de asistencia de estudiantes y personal.
- Revisión edilicia para detectar posibles daños.
- Retorno a las aulas una vez verificada la seguridad del edificio.
Cada establecimiento debió designar coordinadores para supervisar la actividad y completar dos formularios: uno para el Centro Operativo de Emergencia (COE) y otro de autoevaluación del Plan de Evacuación.