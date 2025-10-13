"
Balance positivo en el primer turno del simulacro provincial de sismo

En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, se llevó a cabo el primer turno del simulacro provincial de sismo en los establecimientos escolares de toda la provincia. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó en rueda de prensa el desarrollo exitoso de la actividad, que forma parte del programa “Escuelas Preparadas”.

“Fue una jornada muy positiva. El plan funcionó correctamente, se cumplió con los tiempos previstos y los estudiantes supieron cómo actuar. Es fundamental seguir trabajando en la transmisión de estos conocimientos, tanto para los alumnos como para que cada docente sepa claramente cuáles son sus roles y funciones ante una emergencia”, sostuvo la ministra Fuentes.

A tan solo cinco minutos de finalizado el ejercicio, se recibió el reporte con los resultados del simulacro, lo que permitió evaluar el funcionamiento del plan de evacuación implementado en cada escuela.

Capacitación previa y simulacro escalonado

El Plan “Escuelas Preparadas” comenzó con una capacitación teórica y práctica que alcanzó a más de 3.000 docentes y no docentes. Las jornadas estuvieron a cargo del personal de Protección Civil, e incluyeron formación en prevención sísmica, entrega de material didáctico, y la elaboración de Planes de Evacuación Escolar. Estos planes fueron evaluados y aprobados por equipos técnicos especializados.

El simulacro se desarrolló de manera escalonada en los distintos turnos escolares:

  • 12:00 – Interturno
  • 16:00 – Turno tarde
  • 19:00 – Turno vespertino
  • 21:00 – Turno nocturno

Procedimiento ante un sismo simulado

El protocolo de actuación ante un sismo incluyó los siguientes pasos:

  • Señal de inicio del “sismo”.
  • Adopción de la posición de seguridad durante 60 segundos.
  • Orden de evacuación hacia la zona segura.
  • Control de asistencia de estudiantes y personal.
  • Revisión edilicia para detectar posibles daños.
  • Retorno a las aulas una vez verificada la seguridad del edificio.

Cada establecimiento debió designar coordinadores para supervisar la actividad y completar dos formularios: uno para el Centro Operativo de Emergencia (COE) y otro de autoevaluación del Plan de Evacuación.

