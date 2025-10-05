"¡Ay, Señor Jesucristo!": el clamor de una vecina mientras el fuego arrasaba con todo

Entre las imágenes que se difundieron del lugar, una grabación realizada por una mujer conmovió profundamente. Mientras registraba el avance de las llamas, se la escucha exclamar con desesperación: “¡Ay, Señor Jesucristo!”, una expresión que reflejó la angustia y el miedo vividos por los vecinos ante el fuego incontrolable.

Desde Bomberos Voluntarios de Pocito informaron que trabajaron junto a dotaciones de Rivadavia, Chimbas y Capital, con un total de unos 30 bomberos en el lugar. También colaboró personal de Bomberos de la Policía.