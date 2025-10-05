El sábado por la noche, cerca de las 20.30, un feroz incendio forestal se desató en Pocito y dejó a su paso un escenario devastador. Árboles calcinados, una vivienda completamente destruida y tendido eléctrico afectado fueron parte del saldo del siniestro que movilizó a decenas de bomberos.
"¡Ay, Señor Jesucristo!": el clamor de una vecina mientras el fuego arrasaba con todo
Una mujer que vive en la zona afectada registró con su celular los minutos más desesperantes del incendio que se desató este sábado por la noche en Pocito.