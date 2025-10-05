"
"¡Ay, Señor Jesucristo!": el clamor de una vecina mientras el fuego arrasaba con todo

Una mujer que vive en la zona afectada registró con su celular los minutos más desesperantes del incendio que se desató este sábado por la noche en Pocito.

El sábado por la noche, cerca de las 20.30, un feroz incendio forestal se desató en Pocito y dejó a su paso un escenario devastador. Árboles calcinados, una vivienda completamente destruida y tendido eléctrico afectado fueron parte del saldo del siniestro que movilizó a decenas de bomberos.

Entre las imágenes que se difundieron del lugar, una grabación realizada por una mujer conmovió profundamente. Mientras registraba el avance de las llamas, se la escucha exclamar con desesperación: “¡Ay, Señor Jesucristo!”, una expresión que reflejó la angustia y el miedo vividos por los vecinos ante el fuego incontrolable.

Desde Bomberos Voluntarios de Pocito informaron que trabajaron junto a dotaciones de Rivadavia, Chimbas y Capital, con un total de unos 30 bomberos en el lugar. También colaboró personal de Bomberos de la Policía.

Las pérdidas fueron totales en varias zonas, aunque afortunadamente no se registraron víctimas. En total, se calcula que unas 25 hectáreas fueron afectadas por el fuego.

