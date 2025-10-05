"Amo bailar y disfrutar la vida": Mariela, la Reina del Adulto Mayor de Rawson

Durante la ceremonia, el jefe comunal agradeció a las comisiones de los centros de jubilados del departamento: “Para nosotros es un apoyo enorme el que brindan las instituciones y cada uno de los centros de jubilados. Valoramos enormemente su esfuerzo y compromiso, porque aportan alegría, contención y motivación a nuestros adultos mayores.” También destacó el trabajo y la dedicación de todas las participantes, afirmando que cada una de ellas es una digna representante de Rawson.

A su vez, Munisaga homenajeó a la reina saliente, Mónica Bontempo, por su labor y el orgullo que trajo al departamento al ser coronada como Reina Provincial del Adulto Mayor.

El intendente Munisaga expresó su gratitud por su arduo trabajo en la representación de los adultos mayores a nivel departamental y provincial “una gran representante, me ha tocado compartir todo este tiempo junto a ella esta labor de trabajar y de representar a los adultos mayores en nuestra ciudad, y que además nos dio la gran alegría también de ser la reina del adulto mayor en la provincia de San Juan, teniendo así por dos años consecutivos a Rawson en el reinado. ¡Muchas gracias, Mónica!”.

Y para finalizar “Felicito a nuestra reina Mariela, quien será la representante del departamento de Rawson durante todo el año 2026. Es una bella dama, una mujer admirable, y sabemos que llevará con orgullo el nombre de nuestro departamento”, expresó Munisaga.

Además, se coronó a la nueva virreina departamental: Esther Beatriz Rosa, también de 62 años, quien representó al Centro de Jubilados Jardín de Vida de Médano de Oro.

Ambas mujeres brillaron con su carisma y dedicación, destacándose entre las 13 candidatas que incluyeron la participación María del Carmen Gil (Centro de Jubilados Luz de Vida), Elba Rosa (Centro de Jubilados Paz y Bien), Liliana Noemi Valbé (Centro de Jubilados Hay Amor y Espíritu) María del Carmen Aguirre (Asociación de Jubilados y Pensionados Resistiré), Nelly Esther Naranjo (Centro de Jubilados Tercera Primavera), Susana Viviana Oliva (Centro de Jubilados Juventud Eterna Fuerza Vida), Graciela Fanny Salinas (Centro de Jubilados Renacer), Angelina Fortunata Godoy (Centro de Jubilados Augusto Krause), Alba Gladys Aballay (Centro de Jubilados Fuerza y Esperanza), Sara Zulma Arias (Equipo de Tejo Las Alegrías del Parque), y Alicia Pérez (Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales Corazón Feliz).