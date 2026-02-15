Avanzan las obras de mejoras en el Paraje de la Difunta Correa

El Master Plan incluye dos frentes específicos vinculados a la señalización y los servicios al visitante: Tótem 1 y Tótem 2 que se integran al esquema general del predio como puntos de referencia, orientación e información, contribuyendo al ordenamiento del espacio y a una mejor experiencia de los visitantes.A estos frentes se suma la construcción de la Unidad Rural, donde se desarrollan tareas de movimiento de suelos, fundaciones y estructuras, fortaleciendo la presencia de servicios esenciales en el área.

También avanza la contrucción de un escenario, concebido como un espacio destinado a actividades culturales, religiosas y comunitarias. En este sector se ejecutan trabajos estructurales vinculados a plateas y armado de estructuras, que permitirán acompañar celebraciones y eventos de gran convocatoria.

Otro frente en ejecución es la ampliación y remodelación de la Escuela Paraguay, donde se realizan tareas de acondicionamiento general, trabajos de pintura, revoques y mejoras edilicias, integrando el edificio educativo al nuevo esquema de ordenamiento del paraje.

El plan contempla además la ejecución del Centro de Atención Primaria de la Salud, con trabajos estructurales y de cerramiento orientados a fortalecer la atención primaria de la salud en una zona de alta concurrencia.

Asimismo, se desarrolla la construcción del nuevo estacionamiento con tareas de movimiento de suelo, ejecución de canteros y pasarelas peatonales, fundamentales para ordenar el ingreso vehicular y mejorar la seguridad y accesibilidad de quienes llegan al predio.

Como parte de las intervenciones complementarias, el Master Plan suma obras que mejoran el uso cotidiano y la experiencia de quienes recorren el paraje. Entre ellas se destacan la construcción de bancos y mesas, la ejecución de nuevas veredas y obras de iluminación general, que aportan mayor seguridad, mejor visibilidad y un recorrido más ordenado para peregrinos y visitantes.

A estos trabajos se suma además la pintura de distintos sectores que se encontraban deteriorados, una intervención que permite recuperar superficies, mejorar la imagen general del santuario y poner en valor espacios de uso cotidiano para peregrinos y visitantes.

Con estos 20 frentes de obra en ejecución, el Master Plan del Paraje Difunta Correa avanza de manera integral, combinando infraestructura, servicios y ordenamiento territorial, con el objetivo de consolidar un espacio más accesible, ordenado y preparado para recibir a miles de peregrinos cada año, sin perder su identidad espiritual y cultural.