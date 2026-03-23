A pocos días de haber sido inaugurados, los nuevos baños del paraje Difunta Correa fueron blanco de actos de vandalismo que provocaron daños en lavamanos, perillas y otras instalaciones. Desde la Fundación Difunta Correa advirtieron que estas roturas impactan directamente en los recursos destinados al mantenimiento del lugar.
Vandalizaron instalaciones nuevas en el paraje Difunta Correa
A días de su inauguración, los baños del paraje Difunta Correa fueron vandalizados. Hubo roturas en instalaciones clave y crece la preocupación por el cuidado del lugar.