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Vandalizaron instalaciones nuevas en el paraje Difunta Correa

A días de su inauguración, los baños del paraje Difunta Correa fueron vandalizados. Hubo roturas en instalaciones clave y crece la preocupación por el cuidado del lugar.

A pocos días de haber sido inaugurados, los nuevos baños del paraje Difunta Correa fueron blanco de actos de vandalismo que provocaron daños en lavamanos, perillas y otras instalaciones. Desde la Fundación Difunta Correa advirtieron que estas roturas impactan directamente en los recursos destinados al mantenimiento del lugar.

El presidente de la institución, Iván Kadi, expresó su malestar por lo ocurrido y apeló a la conciencia social. “La verdad nos cuesta mucho; es como si rompieran el baño de su propia casa”, señaló en diálogo con Radio Sarmiento.

Las instalaciones habían sido construidas recientemente con el objetivo de mejorar la atención a los visitantes, en un espacio que recibe miles de personas durante todo el año. Además, forman parte de un esquema de trabajo conjunto con la cooperativa local de Vallecito.

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Durante el último fin de semana, el paraje registró una masiva concurrencia que superó las previsiones iniciales. Aunque se estimaban unas 14.000 personas, el flujo habría superado las 15.000, lo que también generó saturación en las playas de estacionamiento.

“Lo que sucedió es lamentable porque hemos inaugurado instalaciones modernas, con baños que no tienen nada que envidiar al primer mundo, y ya sufrieron destrozos”, remarcó Kadi.

Tras los daños, la Fundación avanzó en la delimitación de las zonas afectadas para su reparación y anunció que reforzará los controles de seguridad en los accesos. En ese marco, también pidió la colaboración de la comunidad para denunciar este tipo de hechos.

“Las cámaras son fundamentales. No se pueden colocar dentro de los baños, pero sí en el exterior, lo que permite actuar con rapidez ante cualquier daño”, explicó el titular de la entidad, al tiempo que insistió en la necesidad de prevenir nuevos episodios.

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