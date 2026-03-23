Vandalizaron instalaciones nuevas en el paraje Difunta Correa

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Durante el último fin de semana, el paraje registró una masiva concurrencia que superó las previsiones iniciales. Aunque se estimaban unas 14.000 personas, el flujo habría superado las 15.000, lo que también generó saturación en las playas de estacionamiento.

“Lo que sucedió es lamentable porque hemos inaugurado instalaciones modernas, con baños que no tienen nada que envidiar al primer mundo, y ya sufrieron destrozos”, remarcó Kadi.

Tras los daños, la Fundación avanzó en la delimitación de las zonas afectadas para su reparación y anunció que reforzará los controles de seguridad en los accesos. En ese marco, también pidió la colaboración de la comunidad para denunciar este tipo de hechos.

“Las cámaras son fundamentales. No se pueden colocar dentro de los baños, pero sí en el exterior, lo que permite actuar con rapidez ante cualquier daño”, explicó el titular de la entidad, al tiempo que insistió en la necesidad de prevenir nuevos episodios.